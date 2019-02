Grønlændere efter nederlag: Vi er i chok!

Lige ved og næsten.

Det grønlandske indslag ved dette års melodi grand prix i form af Julie Berthelsen og Nina Kreutzmann Jørgensens sang 'League of Light' klarede sig hele vejen til finalen og endte på en andenplads.

Julie Berthelsen og Nina (i midten) sammen med vinderen Leonora umiddelbart inden den spændende afgørelse. Foto: Mogens Flindt

De to kvinder, der naturligvis havde stor opbakning fra hjemmepublikummet i Grønland, blev kun overgået af den suveræne vinder Leonora, der med 42 procent af finalestemmerne aldrig var i reel fare for at misse tjansen som Danmarks repræsentant ved Eurovision i Israel til maj.

Julie og Nina havde hele salen med sig, da de fyrede deres sang 'League of Light' af. Foto: Mogens Flindt

Efter sejren glippede var det et skuffet makkerpar, der kommenterede nederlaget.

- Vi havde jo troet fuldt og fast på det, så naturligvis er det både hårdt og noget værre øv. Vi er kede af det. Jeg har en tomhed, og er på en eller anden måde i chok. Jeg var ret sikker på, at vi ville vinde. Vi troede altså helt vildt på det, siger Nina Kreutzmann.

Der er dog en lille positiv sideeffekt ved, at sejren glippede.

- Noget, som jeg kun har fortalt min familie er, at hvis vi havde vundet og skulle have været med i Israel, så ville jeg ikke have kunnet være med til min datters konfirmation, men det kan kan jeg nu. Det betyder meget. Så på en eller anden måde, så er der en smule positivt at se i det, siger Nina Kreutzmann Jørgensen efter finalenederlaget og tilføjer:

- Det bliver også dejligt at få en god, kold øl og en gin-tonic. Det har vi fandme fortjent.

I kølvandet på nederlaget har flere grønlandske grand prix-fans fortalt, at de mener, at deres sms-stemmer ikke er blevet registreret.

DR meddeler, at de vil undersøge sagen og meddele, når de er nået frem til en konklusion.

