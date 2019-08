Grove overfald på Smukfest: - Det er meget voldsomt

Politiet rykkede fredag ud til to voldssager på Smukfest

En 19-årig mand fra Skanderborg blev fredag aften omkring klokken 20 overfaldet på Smukfest i området Sherwood.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Under overfaldet blev den unge mand slået ned med en flaske.

- Forurettede er i kontakt med en person på vej ud fra festivalpladsen, og her opstår der en form for tumult, fordi gerningsmanden ikke mener, at det går hurtigt nok. Gerningsmanden har en flaske og slår forurettede med den i hovedet, lyder det fra vagtchefen.

- Det er meget voldsomt at blive slået med en flaske, og forurettede får en stor flænge på kinden og skal behandles, men kommer ikke alvorligt til skade, siger han videre.

Gerningsmanden flygtede efterfølgende fra stedet, og politiet hører derfor gerne fra vidner, der har set episoden.

- Manden anslås til at være 20-25 år, og under episoden havde han en rød bluse med en hvid stribe på, så vi hører selvfølgelig gerne fra vidner, der har set en mand med det signalement.

Overfaldet på den unge mand er dog ikke den eneste voldssag, Sydøstjyllands Politi har fået anmeldelse om fredag aften.

Også en vagt blev overfuset ved Søbaren fredag aften.

- Ved Søbaren kan man tage en tømmerflåde ud i søen, og her gad en 29-årig mand fra Horsens ikke vente på, at det blev hans tur. Han bliver henstillet af en vagt, men vælger så at spytte vagten i hovedet.

Den 29-årige mand er efterfølgende blevet sigtet for vold.

