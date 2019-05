Handikappede boyband-fans i chok: - Rejs jer eller gå hjem

Der var en noget trykket stemning, da flere fans i kørestole fik fortalt, at de skulle rejse sig eller gå hjem fra tirsdagens Westlife koncert i det skotske Glasgow.

Faktisk gik det så galt, at bandet måtte sige undskyld til de handikappede fans fra scenen.

Det skriver Mirror, der har været i kontakt med flere af gæsterne, der var til koncerten.

Både ældre og handikappede var tvunget til at forlade koncerten, selvom de havde betalt op til 1700 kroner for en billet.

Publikum fik fortalt en time før koncerten, at det ikke længere var muligt at få siddepladser, noget som både ældre og handikappede havde bestilt, da de købte billetter.

Nåede ikke frem med stole

Det var angiveligt forsinkelser, der gjorde, at man ikke nåede at få fat i stole til publikum.

En gruppe fans, som Mirror har været i kontakt med, fortæller, at de blev nødt til at tage hjem igen, og andre fortalte, at de godt nok havde fået tilbudt andre pladser, men at de slet ikke var tæt på dem, de oprindeligt havde købt.

Sophie Campbell er en af de fans, der var rasende efter koncerten. Hun plejer normalt ikke at tage til koncerter, fordi hun lider af slem astma, men havde gjort en undtagelse og var taget med sin handikappede mor til Glasgow.

Sophie havde betalt for billetter på første række, men da de kom, fik de fortalt, at moderen ikke kunne være der med sin kørestol.

- De sagde til mig, at vi kunne stå op eller få refunderet pengene. Det var alt, fortæller hun.

- Jeg spurgte efter en kørestol til min handikappede mor, og de sagde til mig, at jeg enten kunne acceptere situationen og stå op eller gå hjem.

Sagde undskyld fra scenen

En anden gruppe af unge, hvor flere var handikappede, blev også bedt om at stå eller gå.

Nikki Lane forklarede til Mirror, at de ikke fik lovning på, at de ville få refunderet billetterne, hvis de gik.

Gruppen valgte dog at undskylde fra scenen af og forklarede, at det blev nødt til at være på den måde, ellers var showet blevet aflyst.

- Vi håber ikke, det gør noget, lød det fra Nicky Byrne.

Det er stadig ingen meldinger omkring en refundering af de handikappede gæsters penge for billetten.