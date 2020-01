Helt åndssvagt: Så meget drikker de til Reality Awards

KUN på Ekstra Bladet: Få adgang til Reality Awards-showet HER. Vælg pakken til 49 kr.

Realitydeltagere fra hele landet er i dag samlet på Docken i København, hvor Reality Awards 2020 finder sted.

Her skal der uddeles priser til de mest markante realitypersonligheder, når den vanvittige fest løber af stablen.

I løbet af aftenen bliver der i den grad også givet den gas i baren. Det fortæller Kit Nielsen, der står bag hele arrangementet.

- Der bliver drukket helt åndssvagt meget, lyder det fra kvinden bag den vanvittige prisuddeling.

Selvom Kit ikke troede, det kunne ske, så løb de tør for alkohol til sidste års Reality Awards. Og det må ikke ske igen i år.Hun fortæller, at hun har fået at vide, at 70 flasker er rigeligt til de 350 mennesker, der deltager.

- Og vi har i hvert fald det dobbelte. Jeg tror, vi har 150 flasker sprut, 60 flasker shots, 60 flasker champagne og 400 fadøl, siger hun og fortsætter:

- De tørlagde os sidste år, så der er 100 flasker mere i år. Hvis jeg løber tør, så bliver jeg virkelig ked af det.

Hør interviewet med Kit Nielsen i videoen over artiklen, hvor du også kan høre om det vildeste øjeblik, hun har oplevet til Reality Awards.

