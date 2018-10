Henrettet dronnings million-smykker til salg

Selv for sin samtid var Marie Antoinette en grådig og kontrovesiel dronning. Hendes forståelse for den verden, som omgav hende, var omvendt proprotional med hendes begær efter smykker og luksus.

Foto: Ritzau Scanpix

I 1791 brugte hun en hel aften - mens hofdamerne ventede - på at pakke en del af sine uvurderlige smykker ned. De skulle på grund af den tilstundende revolution sendes til Bruxelles, hvor også hun og kongen havde planer om at flygte til.

De fantastiske juveler nåede bestemmelsesstedet. Det gjorde dronningen som bekendt ikke.

Tre måneder senere var den kongelige familie taget til fange og sat i et strengt bevogtet fængsel. Hovedmændene bag den franske revolution tog ingen chancer. Og faktisk var det kun en datter - teenage-prinsessen, Marie-Therese, der atter kom ud i live.

Foto: AP

Men smykkesamlingen levede videre, og Daniela Mascetti, chef for afdelingen for juveler hos Sotheby’s Europe oplyser i New York Post, at ni dele af den ufatteligt kostbare smykkesamling, Marie Antoinette sendte af sted, nu skal under hammeren i en historisk auktion hos Sothesby's.

Ifølge Mascetti er det faktisk forbløffende så mange af dronningens fantastiske smykker, der har 'overlevet'. Og de ni, der sættes til auktion - og som lige nu er på rundrejse for at blive vist frem til pengestærke købere - er smykker med meget store sten - primært perler.

Foto: AP

Smykkerne er sat til salg under titlen 'Kongelige juveler fra Bourbon-Parma-familien', og her er tale om smykker, der består af flere end 100 sten - eller baubles, som nogen ynder at kalde dem, skriver The Post.

Selve auktionen vil løbe af stablen i Genova d. 14. november, Og det bliver et tilløbsstykke, hvor priserne kan gå meget højt.

Dronning Marie Antoinette blev halshugget i 1793, og efterfølgende fik den 17-årige datter lov til at rejse til Wien og bo hos sin fætter Kejser Fransis II.

Foto: AP

Af lutter glæde over af få sin unge kusine ud af Frankrig i live, gav han hende morens værdifulde smykker, som han imellemtiden havde fået fat i og passet på.

Alle disse uvurderlige diamanter og perler var så først i Marie-Thereses og siden i den øvrige families eje i århundreder. Marie-Therese passede som ansvarlig datter godt på arven fra sin mor, og det samme gjorde familien efterfølgende.

- Diamanter var den meget mere sjældne, end de er i dag. Faktisk var det kun regerende familier, som havde råd til dem, fortæller Mascetti - og tilføjer, at selv disse familier kun havde råd til de imponerende smykker, hvis de pillede stenene ud af gamle smykker og lod dem sætte i nye indfatninger.

Foto: Ritzau Scanpix

Trods de svingende vilkår for de gamle kongelige familier, er smykkerne i vid udstrækning blevet i familien, og mange af smykkerne ser fortsat ud som på Marie Antoinettes tid.

- At opleve denne smykkesamling, er noget, man kun får mulighed for én gang i livet, fastslår Mascatti.

“Royal Jewels from the Bourbon Parma Family” Sothebys.com