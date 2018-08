Her er årets Smukbabe: Det føles fucking fantastisk

Læserne har stemt.

Intet mindre end 46,06 procent af de i alt 13.060 stemmer gik til 19-årige Laura Nielsen, og dermed endte Smukbabe-afstemningen også med det, man i politik nok vil kalde en jordskredssejr.

Således kan studinen nu også med rette kalde sig årets Smukbabe anno 2018 og modtager af en billet til næste års festival.

Stort tillykke!

Laura Nielsen er ekstatisk.

- Det føles fucking fantastisk, udbryder hun, da Ekstra Bladet fanger med hende i telefonen.

Laura Nielsen skal fejre kåringen som årets Smukbabe med en våd bytur i aften. Foto: Olivia Loftlund

Da Ekstra Bladet mødte Laura Nielsen på festivalens første musikdag havde hun festet sin stemme hæs. Foto: Olivia Loftlund

Viborgenseren havde ikke forventet at vinde, men håbede naturligt på kunne kalde sig årets Smukbabe.

Nu har hun tænkt sig at fejre den glædelige nyhed med en våd aften i byen i Viborg sammen med sine klassekammerater.

- Vi skal feste hele natten. Vi har første skoledag i 3. g i morgen, så vi havde alligevel planlagt at tage i byen, siger Laura Nielsen.

Laura Nielsen tog alle kneb i brug for at sikre sejren og mindede således sine venner om at stemme på hende.

- Mine venner synes, at det var mega grineren, at jeg var med, mest af alt fordi jeg ikke kunne tage det seriøst, forklarer årets Smukbabe.