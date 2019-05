Her er problemet med Leonoras sang

Bookmakerne mener, at den store stol vipper faretruende under Leonora. Sidste års vinder er også i tvivl om, hvorvidt hun klare den

TEL AVIV (Ekstra Bladet) Rasmussen har selv stået der. Forrest på Eurovision-scenen foran op mod 200 millioner tv-seere med et brændende ønske om at gøre det godt for sit land. I aften er pladsen Leonoras, og sidste års danske Eurovision Song Contest-deltager er spændt på, hvordan det kommer til at gå hende.

- Sangen er helt uden sammenligning. Det er problemet. Derfor er det virkelig svært at gætte på, hvordan det vil gå, siger Jonas Flodager Rasmussen til Ekstra Bladet.

Sidste år fik han en mere end godkendt 9.plads i finalen med sit vikingeshow med vind og drilsk sne. I år er det en kæmpe blå stol, der udgør det danske sceneshow. Spørgsmål er, om det er nok.

- Jeg tror godt, sangen kan noget, hvis det virker godt på skærmen. Og sikkert er det, at holdet i Tel Aviv nok skal levere, siger Rasmussen.

Den 33-årige sanger mindes med stor glæde sidste års Eurovision i Lissabon, og han gad godt at han var i Leonoras sko i disse dag.

- Det var den vildeste oplevelse, og jeg gad godt gøre det hele igen. Jeg håber virkelig, at Leonora nyder det og tager det ind, siger Rasmussen og kommer med følgende råd til årets danske Eurovision-håb.

- Smil, vær positiv og lad den taxa vente de ekstra ti minutter, det tager at få taget billede med fansene, siger han.

Onsdag aften optrådte Leonora for juryerne rundt om i Europa. I aften er det seerne, der skal se hende synge 'Love is Forever'. Juryernes og seernes stemmer tæller 50 procent hver.

De sidder i den danske jury Henrik Milling - radiovært Katinka Bjerregaard - sangerinde Johnny Reimar- sanger Anders Bisgaard - radiovært, P4 Julie Berthelsen - sangerinde og nummer to ved årets Melodi Grand Prix

Showet bliver sendt på DR1 fra klokken 21, og omkring klokken 23 ved vi, om Leonora og Danmark er klar til lørdagens store finale.