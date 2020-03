Her er vinderen af Dansk Melodi Grand Prix

I et coronapræget og -plaget Grand Prix er Ben & Tan netop blev kåret som vinder i et gabende tomt Royal Arena

Det skulle have været et brag af en fest i Royal Arena lørdag aften, hvor DR afviklede Dansk Melodi Grand Prix for 50. gang.

Men jubilæumsåret blev lidt af en fuser med 15.000 tomme stolesæder i den gigantiske arena på grund af coronavirussen, der som bekendt har sat en stopper for forsamlinger på over tusind mennesker.

DR forsøgte at sætte gang i Grand Prix-festen med dåseklap i store mængder, men den påduttede gode stemning virkede mildt sagt malplaceret i showet, som værterne, Hella Joof og Rasmus Bjerg, kæmpede for at holde gående.

Det var da også en noget speciel situation, da Ben & Tan med sangen 'Yes' blev kåret som vinder af Dansk Melodi Grand Prix 2020. Der føltes Royal Arena for alvor tom. Der kom intet jubelbrøl, som ellers normalt brager ned over vinderen af musikdysten. Til gengæld fik de masser af konfetti, som det sig hør og bør i Grand Prix-sammenhæng.

Ben & Tan i konfettiregn. Foto: Anthon Unger

Det var seerne og en udvalgt musikjury, der i fællesskab besluttede at det er Ben & Tan , der skal repræsentere Danmark ved Eurovision Song Constest i maj - hvis coronavirussen tillader det.

Med 50 procent af stemmerne hver afgjorde seerne og musikpanelet bestående af P3-vært Pelle Peter, Cutfather, Ida Corr, Pilfinger og radiovært Nicolai Molbech, at de tre superfinalister var Ben & Tan, Emil og Sander Sanchez.

De tre superfinalister sang deres bidrag endnu en gang, og så var al magt overladt til seerne.

Hjemme i stuerne var det altså Ben & Tan, der var mest populær og kan kalde sig vinder af Dansk Melodi Grand Prix 2020.

17-årige Benjamin Tsimalona Rosenbohm og 22-årige Tanne Amanda Balcells har tidligere begge deltaget i 'X Factor', men har i anledning af Grand Prix'et dannet en duo.

- Jeg er så rørt. Det er så svært at tro på, at folk faktisk har os som favoritter. Altså ikke fordi vi ikke er nice, men det er så svært at tro på, at folk virkelig kan lide en og holder med en, sagde Benjamin umiddelbart efter sejren.

DR havde bebudet, at 2020 skulle være året, hvor musikken igen for alvor skulle være i centrum for Melodi Grand Prix. De havde endda hyret livebandet The Antonelli Orchestra, som mange nok kender fra 'Vild med dans', men sjældent har tomgangssnak og lange interviews fyldt så meget i et Grand Prix - og det endda i et jubilæumsår, hvor der nok kunne være hevet en enkelt klassiker eller to frem fra gemmerne mere end få minutter til sidst.