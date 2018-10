Her kan du mindes Kim Larsen i aften

Kim Larsen var ikke bare sanger, sangskriver og musiker. Han var et ikon i Danmark. Et fænomen, som sent vil blive glemt.

Hans sange har skrevet sig ind i danmarkshistorien - og ind i mange danskeres egen historie.

Rundt om i landet har frivillige taget initiativ til at hylde nationalskjalden med mindeoptog fredag aften.

Få overblik over, hvor Larsen hyldes her:

Interaktivt element

I Odense starter optoget klokken 18 ved Munke Mose. Arrangementet vil byde på både Larsen-musik, et minuts stilhed og så vil byens kirkeklokker spille hans sange.

- Vi glæder os rigtig meget. Der er noget fællessang på Sorte Brødertorv ude foran vinstuen. Der stopper fakkeloptoget. Vi vil synge to sange, hvis stemningen er okay, og ellers vil vi bare synge 'Om lidt' og så et minuts stilhed, siger Lotte Nielsen, der er ansat i firmaet Empyreum Akademia, som er medarrangør af optoget i Odense.

- Vi har omlagt ruten, så den ikke går forbi Kim Larsens hjem. Familien har stadig adresse der. Så vi vil gerne vise respekt, og derfor kommer vi ikke til at gå forbi hans hjem, siger hun.

Kim Larsens datter om danskernes støtte: - Vi er dybt rørte

I Randers går optoget i gang klokken 18.

- Vi starter på Østervold, og der skal vi byde dem velkommen. Der er nogle ordensregler, der skal viderebringes. Vi har fået lov at lægge blomster ved Rådhuspladsen. Folk kan drikke en øl og ryge en smøg. Det ville være i hans ånd, siger Heine W. Andersen, der står for arrangementet i Randers.

I Aarhus begynder optoget klokken 19.

- Vi mødes på Rådhuspladsen og synger tre fællessange, og når viceborgmester Camilla Fabricius (S) har holdt en tale, starter optoget, som slutter på Store Torv ved domkirken, siger Steffen Petersen.

Superligaklub bærer sørgebind for Kim Larsen

Han har en bøn til dem, der møder op i smilets by for at hylde Larsen.

- Vi er bare et par frivillige, der synes, at det kunne være sjovt at lave sådan et arrangement til ære for Kim Larsen. Vi kan altid bruge et par hænder mere til at rydde op og sådan noget, men jeg håber virkelig, at folk vil ramme skraldespandene og rydde op efter sig, så vi efterlader byen pæn, siger han og fortsætter.

- Vi håber, at vi får en fantastisk aften i god ro og orden - i Kim Larsens ånd.

Larsens 'dame' bryder tavsheden: - Kim ville have råbt 'STOOOOP NU'

I København starter optaget arrangementet klokken 18 ved Sofiegården på Christianshavn. Herefter går ruten over Langebro og ned til Farvegade, hvor Gasolins' øvelokale lå. Optoget slutter på Kongens Nytorv.

Ekstra Bladet dækker optogene i både Odense, Aarhus og København live.

Vanvittig stor opbakning til Larsen: Mindeoptog bliver længere end selve ruten!