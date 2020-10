Historisk ændring

Det bliver en noget anden oplevelse, når danskerne i år tænder for årets Melodi Grand Prix.

I år er det nemlig kun otte sange, der vil være at finde, når programmet løber af stablen 6. marts 2021.

Det skriver DR.

'Dansk Melodi Grand Prix 2021 er en dansk national musik konkurrence hvor 8 sange deltager i et tv-show i DR Byen lørdag den 06. marts 2021', lyder det.

De sidste par år har ti sange været at finde, når der skulle afholdes Melodi Grand Prix.

Og det er ikke den eneste ændring, der kommer ved folkefesten i 2021.

Nyt studie

Showet vil nemlig blive afholdt i DR byens studie 5, som seerne kender fra programmer som 'X Factor' og 'Versus'.

- Som så mange andre større begivenheder har vi naturligvis indrettet os efter forholdene. Vi er nødt til med rettidig omhu at tilrettelægge et show, der giver mening i den aktuelle situation. Vi vil ikke risikere at stå i samme situation som sidst med en stor, tom arena, forklarer Gustav Lützhøft, der er talsperson for Dansk Melodi Grand Prix 2021.

DR håber, at danskerne stadig vil tage godt imod showet, selvom det ikke bliver, som det plejer.

- Vi er ikke uvante med at producere flotte shows fra vores egne studier, og vi har fortsat ambitioner om at kunne levere Danmarks største musikfest for hele landet. Når vi nu ikke kan invitere lige så mange med til fysisk musikfest og være med til at skabe stemning, vil vi bestræbe os på at komme ud til danskerne, hvor end de nu tager del i Dansk Melodi Grand Prix ude i landet, siger Gustav Lützhøft.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra DR omkring valget om at skære to sange fra i programmet, men de er i skrivende stund ikke vendt tilbage.