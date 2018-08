Husker du Blachmans vinder-gruppe?: Har ikke set hinanden i over to måneder

Place on Earth var på alles læber efter 'X Factor'-finalen i april, men nu er de nærmest forsvundet fra rampelyset, og gruppen har ikke set hinanden i over to måneder

- Musikken har vundet. Musikkens fremtid har vundet.

Sådan lød det fra Thomas Blachman efter finalen i 'X Factor' 2018, hvor hans gruppe gik hele vejen, og blev de sidste vindere af 'X Factor' i DR-regi.

Men det går som bekendt op og ned i shobiz, hvilket Place on Earth må sande, da de nærmest ikke er blevet omtalt siden deres sejr i april, og deres finalesang 'Young' har kun lidt over en halv million afspilninger på streamningstjenesten Spottify.

Mille Katharina Hassenkam, Kathrine Ørnfelt og Andreas Falch Kruse, som udgør trioen, var meget aktive på det sociale medie Instagram, hvor man kunne følge deres travle hverdag, men nu virker det til at være slut.

Deres seneste opdatering er fra maj 11, og det ser ud til, at de tre 'X Factor'-vindere ikke render hinanden på dørene.

Har ikke set hinanden i over to måneder

Ifølge gruppens eneste mandlige medlem, Andreas Falch Kruse, så er Place on Earth stadig en gruppe, og der går ikke lang tid, før deres første EP udkommer.

Selvom de har nyt musik på vej, så har de ikke set hinanden i over to måneder, men det er der en helt særlig grund til.

- Vi har spillet en del op til sommeren, hvor vi derefter gik hver vores vej. Jeg tog til Frankrig, og jeg har været lidt rundt omkring hos gamle venner. Mille har været i USA med sin søster, så vi har levet adskilt.

- Hvorfor har I ikke slået noget op Instagram siden maj?

- Det, vi laver sammen nu, er ikke så intenst, som det var under 'X Factor. Det er bare ikke så naturligt at lægge så mange opslag op.

- Er Place on Earth gået i opløsning?

- Vi er stadig en gruppe. Både af valg, men også af kontraktmæssige årsager. Det er ikke nu, at det kunne gå i opløsning. Vi må se, hvad der sker bagefter. Det er svært at sige, da de stadig går i gymnasiet, og det fylder meget i deres liv.

- Er I også en gruppe, når I har udgivet jeres EP?

- Man har da altid sine overvejelser, og vi lavede jo musik individuelt før, så gør man det også bagefter. Men når man har bundet sig til en kontrakt, så er det også det, man laver.

- Hvor meget kontakt har I til Blachman?

- Det er ikke meget, vi er sammen. Vi har nogle løse aftaler, og vi skal ud på hans speedbåd, men der har virkelig været gang i den. Både for ham og for os, slutter Andreas Falch Kruse, da Ekstra Bladet fangede ham over telefonen.

Ekstra Bladet har prøvet at få fat i gruppens to andre medlemmer. Mille Katharina Hassenkam henviser til gruppens pladeselskab Sony, og Kathrine Ørnfelt er ikke vendt tilbage.

Place on Earth: Der er ingen der genkender os

Andreas Falch Kruse. Foto Anthon Unger

Kortfattet Blachman

Place on Earth's mentor, Thomas Blachman, virkede ikke helt tilfreds med, at han skulle spørges ind til sin tidligere gruppe, da Ekstra Bladet fangede ham til pressemødet for næste sæson af 'X Factor', som er rykket over på TV2.

Og den skaldede dommer var en del mere kortfattet i sine svar, end den filosofiske Blachman normalt er.

- De er i gang med at lave en EP, så skal de have den ud, og så skal de lave en plade mere. Det er noget med deres kontrakt. De har det godt.

- Man hører bare ikke så meget til dem?

- De er jo ikke kommet med en plade endnu for fanden. Altså.

- Er det ikke lidt ærgerligt, at det går dødt for dem?

- Jo, men det må du sgu snakke med nogle andre om. Jeg synes, de har noget super potentiale. Jeg håber, de får det gjort.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Sony Music om udgivelsen af den kommende EP, men trods gentagne opkald, så er rette person på ferie og først tilbage mandag.

