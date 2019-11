Ikonisk forlystelse skrottet: Nu afslører Tivoli spritny rutsjebane

For første gang viser Tivoli nu billeder af den forlystelse, der kommer til at erstatte 'Odinexpressen'

Den ikoniske forlystelse 'Odinexpressen' er fortid i Tivoli i København, men nu kan forlystelsesparken løfte sløret for, hvordan den nye rutsjebane, der erstatter 'Odinexpressen' i den nærmeste fremtid, kommer til at se ud.

Forlystelsen, der kommer til at hedde 'Mælkevejen', er nemlig nu så tæt på at være færdig, at Tivoli har offentliggjort de første billeder af, hvordan den kommer til at se ud.

- For første gang viser vi, hvordan Tivolis nye rutsjebane, der afløser den ikoniske 'Odinexpressen', kommer til at se ud. Vi tør godt love, at den bliver lidt vildere, hurtigere og sjovere end den fantastiske 'Odinxpress' som den afløser. Vognene er netop hejst ind i Tivoli i nattens muld og mørke og placeret med centimeters præcision. Nu går vi ind i testperioden, fortæller Tivolis pressechef Torben Plank.

'Mælkevejen' åbner inden længe i Tivoli i hjertet af København. Foto: Christoffer Sandager

Og ifølge Tivoli selv kan rutsjebanefans godt begynde at glæde sig.

- Mælkevejen som erstatter Odinexpressen, bliver en af de vildeste Tivoli forlystelser, når det drejer sig om sving og farten i kurverne. Gæsterne kastes fra side til side, hvis de ikke holder fast. Den kommer til fulde til at leve op til hvad den ikoniske Odinexpressen var elsket for, dog er turen meget mere smooth og lækker, siger Jacob Helenius, der er design director i Tivoli og fortsætter:

- Vi har ikke ændret på alt det gode - kun tilføjet noget mere i højden. Men designet vil endnu engang skille sig ud fra andre parker, med et særligt Tivoli design, hvor lys og den tematiske oplevelse vil ses i dette nye univers, siger han videre.

Ifølge designeren af 'Mælkevejen', will Gurley, bliver 'Mælkevejen' 'sjov for hele familien', og rutsjebanen vil føre dem ind på en galaktisk rumrejse.

Her ses tegninger af den nye rutsjebane. Foto: Christoffer Sandager

Forlystelsen åbner 6. december og vil for første gang blive mulig at prøve i forbindelse med dette års 'Jul i Tivoli'. 'Mælkevejen' er en opdatering af 'Odinsekspressen', som ikke længere passer ind i det hjørne af Tivoli, som med tiden har fået rum-tema.

Designet i rutsjebanen skal følge den stil, der allerede er i forlystelserne 'Himmelskibet', 'Aquila og 'Tik Tak', der alle er inspireret af opdagelsesrejser og rummet.

Fakta om Mælkevejen Producent: MACK fra Tyskland

Forlystelse model: Powered Coaster

Længde: 300 meter

Samlet kapacitet: 38 gæster ad gangen

Antal vogne: 10

Højde: 16 meter

Hastighed: 36 km i timen

G-Kræfter: 3,6 G

Min. højde for passager: 130cm eller 100cm sammen en voksen

Investering: Knap 55 mio kr.

Udvikling : Tivoli Kreative Udvikling

Arkitekt: Jonathan Gress Wright

Design: Will Gurley

Lys Design: Jesper Kongshaug

'Mælkevejen' er 300 meter lang, 16 meter høj og kan have 38 mennesker med ad gangen.

Arbejdet med 'Mælkevejen' skrider frem. Foto: Christoffer Sandager