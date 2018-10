Impresario: Mange festivaler går ned i de kommende år

Festen er forbi: Manden, der opfandt Esbjerg Rock Festival for 28 år, siden er bekymret for fremtiden

- Det er da trist. Sørgmodigt. Ærgerligt.

68-årige Søren Højberg ser eftertænksomt ud af vinduet. Efter 28 år krakkede Esbjerg Rock Festival i sidste uge. Det var den kendte impresarios hjertebarn, som afgik ved døden. Højberg var manden, som i sin tid pustede liv i festivalen.

Op mod en halv million gæster har siden starten rocket og rullet med de mange kendte navne, som Søren Højberg og vennerne gennem årene fik hentet til Esbjerg.

- Det er slut nu. Jeg håber, at andre vil tage over og forsøge. Jeg vil gerne hjælpe. For jeg synes, at Esbjerg bliver fattigere uden en rock-festival. Men det er ikke mig, der starter op igen, siger Søren Højberg til Ekstra Bladet.

En halv million manglede der i kassen, da resultatet efter dette års festival blev gjort op.

Mange lukker

Søren Højberg er ikke et sekund i tvivl om, at Esbjerg Rock Festival ikke bliver den sidste større festival i Danmark, der snart må slukke for scenelys og forstærkere.

- Vi kommer til at se rigtig mange festivaler lukke i løbet af de næste fem år. Det er blevet rigtig svært at drive en økonomisk forsvarlig forretning. Der er alt for mange festivaler for øjeblikket. De suger kraften ud af hinanden. Jeg vil ikke sidde her og sætte navn på, hvem der overlever, og hvem der dør. Men tænk på, at vi lige nu er i en økonomisk opgangstid. Og alligevel er det svært at få økonomien til at hænge sammen. Når opgangen slutter, så går det for alvor galt, fastslår Søren Højberg.

Søren Højberg, der i mange år drev et af landets største booking bureauer, peger på flere faktorer, som vil ramme festival-arrangørerne hårdt i de kommende år.

- Meget af det, der i dag kaldes for festival, er jo bare en gammeldags byfest. Mange af festivalerne drives af velmenende folk, som bare ikke er professionelle nok. Hertil kommer, at de rigtig gode kunstnere er blevet væsentligt dyrere, end da vi startede Esbjerg Rock Festival op.

Publikum kræver mere og mere af både kunstnere og arrangørere. Selv maden skal være bedre. I de gode gamle dage var det nok med en pizza, nogle pølser og en masse håndbajere. Og så blev der ellers festet igennem. Det er slet ikke nok i dag, forklarer Sørensen Højberg.

De unge ændrer adfærd

Impresarioen er også bekymret for, om de unge mennesker fortsat vil tage på festival i samme stil, som deres forældre har gjort i årtier.

- De unge har gang i en forfærdelig masse lige nu. Det vælter ind med tilbud til dem. De er optaget af, hvad der sker på nettet. Mange af dem interesserer sig slet ikke for musik på samme måde, som vi andre gjorde. De ældre er stadig med på festivalerne. Det er ingen hindring, at man er fyldt 60 år.

Men hvad sker der med den levende musik, når denne generation af publikum dør? Og hvad sker der, når de store navne - de gamle artister - dør. Det er jo især dem, der trækker folk til. Det er jeg oprigtigt bekymret for, lyder det fra Søren Højberg.

Forlod 80-er temaet

Den 68-årige esbjergenser driver stadig Søren Højberg Booking i Esbjerg. Og han ser med stolthed tilbage på de mange år med rock og rul i den vestjyske by.

Højberg farer pludselig ud af den høje kurvestol på kontoret og hen til en plakat på væggen. Når manden bliver særligt begejstret flyver eder og forbandelser ud af munden på ham.

- Se lige her. Jamen for satan. For helvede da. Det var tider. I juni 1995 havde vi den selvsamme dag Wet Wet Wet, Fleetwood Mac, Black Sabbath, 10 cc, Saxon, Smokie og Eletric Light Orchestra på scenen i Esbjerg.

Højberg sætter sig og ryster på hovedet.

For et par år siden forlod Esbjerg Rock Festival det gamle koncept med 80-er musik. Det bragte sindene i bevægelse hos en del af det trofaste publikum.

- Det var en fælles beslutning i bestyrelsen. Måske vi ikke skulle have gjort det så hurtigt? Måske kom vi til at ligne de andre festivaler for meget? Jeg ved det ikke. Det her er en lunefuld branche.

Jeg er ikke bitter

Tidligere dækkede Søren Højbergs holding-selskab de mindre underskud, som Esbjerg Rock Festival nogle år kom ud med. Men den går ikke længere, efter at Højberg sidste år afhændede festivalen til en forening, som skulle drive den videre.

- Jeg har fortsat siddet i bestyrelsen. Og jeg har nu tabt et pænt stort beløb. Men sådan er det nu engang. Jeg er på ingen måde bitter. Det går op og det går ned i denne branche. Det har været rigtig sjovt.

- Det har det sgu.