Indgang blæst ned over 23-årig på Smukfest: Blev kørt på sygehuset

En ung kvinde kom i morges i klemme, efter en indgang til et af festivalens campingområder faldt ned over hende

Hård blæst på Smukfest i Skanderborg fik fredag morgen omkring klokken syv en indgangsport lavet af træ og jern til at vælte ned over en 23-årig kvinde.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi.

Politiet beskriver indgangsporten, der markerer indgangen til festivalens campingområde Kærligheden, som meget tung, og kvinden blev kørt på sygehuset efter ulykken, men er udskrevet igen.

- Den 23-årige er udskrevet fra sygehuset igen uden store skrammer, fortæller Poul Steffensen, der er vicepolitiindspektør.

I baggrunden aner man indgangen som den så ud, inden den faldt ned. Foto: Casper Dalhoff

Indgangsporten var ifølge politiet sat fast til telefonpæle, som knækkede i vinden.

Ifølge politiet var den 23-årige, der arbejder for festivalens som vagt, utrolig heldig.

- Der har været en jernkonstruktion, som indgangen er væltet ned på, og hun kommer til at ligge i et hulrum. Da vi kommer derud, er hun fastklemt, men vi får hende ud, forklarer Poul Steffensen.

Politiet har tilkaldt arbejdstilsynet, men undersøger stadig sagen.

- Vi har lagt det over til festivalledelsen, og de har holdt møde om det, siger Poul Steffensen.

Undersøger sagen

Smukfests talsmand, Poul Martin Bonde, forklarer, at uheldet lige nu bliver undersøgt, så det ikke kan finde sted på festivalen en anden gang.

- Alt, hvad vi bygger, er overvåget af professionelle folk, men nu bliver det undersøgt, og så må vi se, om denne konstruktion så har været i orden, siger han.

Ligeledes bliver andre indgange tjekket, fortæller han.

- Vi er i fuld gang med at få os et overblik over, hvad der måtte være af skader, men som sagt er stormen heldigvis ved at løje af.

Talsmanden fortæller desuden, at kvinden efter ulykken straks blev tilset af festivalens eget sundhedspersonale.

- Vi havde sundhedsfagligt personale på stedet med det samme, og hun har været ved bevidsthed hele tiden og kom heldigvis ikke alvorligt til skade, siger Poul Martin Bonde.

