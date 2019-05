Ingen tid til pause: - I morgen skal jeg til Finland

TEL AVIV (Ekstra Bladet) Det blev et absolut godkendt resultat for Danmark og Leonora ved Eurovision Song, men 'Love is forever'-sangerinden har på ingen måde tid til at hvile på laurbærerne.

Når hun senere i dag lander i Kastrup skal hun hjem og pakke en ny kuffert, for allerede i morgen ejser hun til Finland.

- Jeg skal på et meget fornemt trænerseminar i skøjteløb. Olympic Development Project hedder det. Det er sådan et fireårigt forløb, og det er meget fint, at jeg har fået lov til at være med til det. Det er anden gang jeg skal afsted til det, siger Leonora Jepsen, der inden afgangen til Finland har en anden meget vigtig ting, hun skal nå.

Lykkelige Leonora: - Nu skal vi bare feste

Hendes lillesøster, Anna-Flora, bliver konfirmeret i dag, men Leonora kommer til at misse kirken, da hun først lander i Danmark i eftermiddag.

Den 20-årige Eurovision-sanger har tidligere fortalt, at familien holder en lille sammenkomst for Anna-Flora i dag, men selve festen først holdes i juni. Konfirmanden skal nemlig også til Finland i morgen.

Finaleklar Leonora: Misser søsters konfirmation

- Jeg tror faktisk, at det er meget godt, at jeg skal lave noget helt andet og fordøje hele den her oplevelse ved at lave noget andet, siger Leonora Jepsen.

- Hvis jeg bare kom hjem i og sad i sofaen, ville jeg nok tænke - åh nej, er det slut. Så ville jeg falde ned i et hul. Jeg synes virkelig, at vi har hygget os, siger hun om opholdet i den israelske storby, der har varet i 14 dage for hende.

- Jeg kan godt blive lidt sentimental, siger Leonora Jepsen ved tanken om, at det nu er slut med Eurovision og 30 graders varme i Tel Aviv.

Arrangørerne af Eurovision Song Contest offentliggjorde i nat tallene fra semifinalerne, og her fremgår det, at Leonora kom med på det absolut yderste mandat. Ti lande kvalificere sig - og Leonora sang sig lige præcis til en 10. plads.

Favoritten vandt Eurovision