Isam B: - Jeg følte mig som en fiasko

Lørdag aften står sangeren Isam B på scenen ved Dansk Melodi Grand Prix for første gang som solist.

Han har tidligere deltaget som sangskriver i konkurrencen tilbage i 2012, da han sammen med Remee og Chief 1 skrev vindernummeret, 'Should've Known Better', som Soluna Samay sang.

Men i år er det ham selv, det gælder - og det med et meget personlig bidrag i form af sangen, der har fået titlen 'Bølger'.

Nummeret er en del af den plade, som 42-årige Isam B udgiver senere på foråret, som er soundtracket til hans kommende bog. Omdrejningspunktet for det hele er at finde sig selv og at høre til.

Præcis det har Isam B kæmpet med, siden han var en knægt. Mørk i huden og med en anden tro end de fleste af hans klassekammerater. Men det var hverken farve eller religion, der fik ham til at føle sig mest anderledes, da han var yngre.

- Jeg havde et kæmpe kompleks med mine krøller. Der var ingen andre, der havde hår som mig. Mine krøller gjorde noget ved mit selvværd, siger han og fortæller om en episode i skolen, hvor hans lærer havde fanget hans sorte hår i en solstråle og fremhævede det for resten af klassen som noget smukt.

- Jeg følte mig som en fiasko. Jeg ville bare gerne høre til og være som de andre med lyst, glat hår, siger han og fortsætter.

- For mig var det håret. Men det kan også være ens farve eller et handicap, der får en til at føle sig anderledes. For mig har det taget hele mit liv at lære at elske mig selv - og mine krøller. Jeg er tilfreds med, hvem jeg er. Det øver jeg mig hver dag i at være, siger han.

- Jeg har det fint med mine krøller i dag. De er stadig ustyrlige, men det er o.k., siger Isam B. Foto: Aleksander Klug

Isam B er far til to sønner, og han fornemmer, at deres opvækst er lettere end hans - med drillende, mørke krøller i både direkte og overført betydning.

- Jeg er ret sikker på, at de føler sig mere som en del af fællesskabet, end jeg gjorde. Da jeg var knægt, anede min nabo ikke, hvad ramadan var. I dag ved vi mere om hinanden, og der er en langt bedre accept af at se ud som mig og være dansker. Når det er sagt, så kommer du hurtigere igennem security i lufthavnen, end jeg gør, siger Isam B til Ekstra Bladet udsendte, der er født med lige så mange krøller som ham. Bare leverpostejsfarvede af slagsen.

Den danske Grand Prix-sanger føler, at hans børn i langt højere grad slipper for den usikkerhed, han selv har haft med sig.

- De er en del af fællesskabet. Der er ingen, der spørger, hvor de hører til, og hvor de kommer fra. Danmark er blevet et mere mangfoldigt samfund, og mine børn bliver set som mennesker frem for en farve. Det går i den rigtige retning, men i bølger. Derfor hedder sangen også 'Bølger', siger Isam B.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Isam B's Grand Prix-favoritter

Kølig Kaj - 'Stemmen i mit liv' - 1997

- Jeg var vild med, at det var et rapnummer. Det var ikke så meget musikken i nummeret, men rappen, der fangede mig.

Grethe og Jørgen Ingmann - 'Dansevise' - 1963

- Det er bare et sindssygt nummer. Virkelig velskrevet.

Tommy Seebach og Debbie Cameron - 'Krøller eller ej' - 1981

- Det er et velskrevet og velproduceret popnummer, kan jeg høre nu. Da jeg var yngre, kunne jeg ikke lide nummeret, for jeg blev drillet med mine krøller.

Rollo og King - 'Der står et billede af dig på mit bord' - 2001

- Det er lidt irriterende, men det er er et nummer, der tryllebinder en - på den irriterende måde. Det er en bonderøvssang, men den havde bare DET.

Emmelie de Forest - 'Only Teardrops' - 2013

- Det er et rigtig godt popnummer. Måske ikke så Grand Prix-agtigt, men godt.

Isam B var tidligere medlem af succesgruppen Outlandish. Foto: Aleksander Klug