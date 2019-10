Jakob Fauerby: Vi har glemt morens fødselsdag i al babyjublen

Når miraklet sker og et lille nyt menneske kommer til verden, kan de være svært at koncentrere sig om ret meget andet.

Det måtte Jakob Fauerby sande fredag aften, da han oven på fødslen af sin datter måtte skynde sig til ’Vild med dans’-studiet, og derefter tilbage til Hvidovre Hospital, hvor den lykkelige regnbuefamilie tilbragte deres første nat.

– Det har været sindssygt svært at sove i nat, for det eneste, jeg havde lyst til, var at sidde og kigge på vores datter. Jeg kan næsten ikke være i min krop af glæde over det hele. Fødslen gik perfekt, alle er sunde og raske, slowfoxen blev overstået, og her lørdag tager vi hjemme alle sammen, fortæller han med jubel i stemmen.

Sådan ser en stolt far ud, når han kan fortælle omverdenen, at den lille nye datter måler 51 cm, og i øvrigt kom til verdenen på en time og 25 minutter. Foto: Martin Sylvest

Den lille piges navn har været klart længe, men familien melder det først ud, når de lige har ’sunket spyttet’, for alt har været lidt hektisk.

Kæmpelykke: Jakob Fauerby er blevet far

– Det er overvældende at deltage i et program, hvor ’alle’ synes, de kender én og derfor går op i, hvad der sker i mit liv. Jeg er taknemmelig for opmærksomheden, men hverken Anders eller jeg har prøvet at blive forældre før – kun Rebecca har en søn i forvejen – så vi skal lige vænne os til det hele. Jeg kan dog sige, om det navn, vi har valgt, at der ikke er meget af det moderne ’Selma Sol’ over det. Det er et helt almindeligt pigenavn, som formentlig har ligget i top 20 de seneste 500 år.

Helt almindeligt navn

Jakob Fauerby er helt tom for ord, når han skal beskrive fødslen.

– Der var så mange indtryk og så mange følelser, at jeg slet ikke har fordøjet det endnu. Heldigvis var det ikke en fødsel, der trak voldsomt ud, men Anders og jeg har jo kun oplevet graviditeten udefra, og pludselig sad vi der midt i det hele. Det er en ubeskrivelig oplevelse.

'Vild med dans'-favoritter misser vigtig prøve

Dansepartneren i ’Vild med dans’, Silas Holst, blandede sæd med sin daværende mand, Johannes Nymark, da deres første barn var i støbeskeen, og så lod de det være op til naturen at afgøres, hvis sædcelle, der kom først hen til ægget.

Jakob Fauerby glæder sig til at få sin dansepartner Silas Holsts nye bog, 'For enden af regnbuen', så han måske kan få et par fif. Foto: Martin Sylvest

Anders og Jakob Fauerby traf et valg om, hvem der skulle levere sæd, så de ved helt sikkert, hvem af dem, der er den biologiske far.

– Der skal ikke herske tvivl om, at vi begge er fædre, men lige den del med biologien ligger fast fra starten. Og så må vi se, hvis der en gang skulle vise sig en mulighed for endnu et barn. Men det er ikke noget, vi hverken har talt om, eller skal tale om nu. Jeg tror ikke, at det vil falde i god jord hos Rebecca, hvis vi begynder at tale om endnu et barn lige nu, griner han.

Opfører sig som en drøm

Babyen blev født fredag kl. 14.24 og vejede 3780 gram, fordelt på 51 cm.

– Hun opfører sig som en drøm. Hun kunne sutte med det samme, og hun har begavet os med flere fyldte bleer allerede, så hun gør alt det, der forventes af hende. Og samtidig ser hun ud til at have et godt sovehjerte, så alt er godt.

Arvingen har indtil videre masser af hår, og det er mørkt.

Se også: 'Vild med dans'-deltager jubler: - Jeg skal være far

Når nu Rebecca Sølvsteen har gjort det hårde arbejde og har født Anders og Jakob en perfekt lille pige, kunne man godt få den tanke, at de havde købt hende en lille gave. Men ak.

– Det er helt skørt. Vi har været så opslugte af det med fødslen, at vi har glemt alt andet, og det bliver endnu mere pinligt, idet Rebecca har fødselsdag søndag, og det har vi også glemt. Men jeg kan forsikre for, at der vil blive kompenseret, griner han hjerteligt.

Rebecca, Anders og Jakob har adskillige andre regnbuefamilier i deres nærhed, så der er masser af erfaring at trække på.

– Og så har Silas lovet mig et eksemplar af sin nye bog om familieformer: ’For enden af regnbuen’. Han har godt nok glemt den et par gange, men jeg ved, at jeg får den, smiler Jakob.