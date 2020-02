Jakob og Silas – kysser til sidst

Musicalen ’Den skaldede frisør’ byder på gensyn med et populært par, som ender med at kysse til sidst

De er nomineret som ’Årets Par’ ved Zulu Awards, og de blev populære i store dele af verdenen, da de bragede igennem lydmuren som Danmarks første same-sex-par i ’Vild med Dans’ og tilmed vandt TV2-dysten.

Musicalen 'Den skaldede Frisør' kører med på den popularitetsbølge, der flyder under Jakob Fauerby og Silas Holst. Foto: Mogens Flindt

Og nu har producenten Jesper Winge Leisner, fra One and Only Compagny ikke overraskende valgt at ride med på popularitetsbølgen og gøre Jakob Fauerby og Silas Holst til kærester i fruen, Susanne Biers musicalversion af filmen ’Den skaldede Frisør’.

– Jeg spiller Patrick – ham der skal giftes med Astrid i Italien, og Jakob er min italienske barndomsven, Alessandro, som jeg pludselig drages imod. Det er ret sjovt for os begge, at vi på den måde skal spille sammen igen, griner Silas.

Skal tackle kærlighed

– Selv om jeg er uddannet skuespiller, og selv om Silas har erfaring fra masser af andre musicals, er det enormt trygt, at vi har hinanden her, for det er jo en helt ny musical, hvor intet er afprøvet før – heller ikke hvordan vi skal tackle Silas’ og min kærlighed til slut.

Begge d’herrer blev spurgt forholdsvis tidligt på året i 2019, om de ville spille med i Leisner/Bier-musicalen, men Jakob turde ikke sige ’ja’, før han havde en fornemmelse af, hvad der ville ske med hans og Silas’ dans.

Vi står jo ikke og snaver ti gange hver dag. Et teaterkys er en kedsommelig affære, der teknisk skal planlægges nøje, så det både ser hedt ud, og så man også kan fornemme sceneromantikken på bagerste række. For spillerne er det virkelig en usexet, fortæller Jakob Fauerby og Silas Holst. Foto: Linda Johansen

– Hvis det var blevet en katastrofe, og hvis danskerne slet ikke kunne holde ud at se to mænd danse sammen, så tror jeg ikke, at det ville have været godt at lade os ende som kærester i ’Den skaldede Frisør’, mener Jakob.

Silas’ fordomme

– Men ud af de tusindvis af kommentarer, vi fik, mens vi dansede sammen, var der kun en lille håndfuld rigtigt grimme. Resten var så positive. Og det var en øjenåbner for mig. Jeg var nervøs og tænkte mig meget godt om, inden jeg sagde til TV2, at jeg gerne ville danse med en mand. Jeg indrømmer, at jeg havde fordomme omkring danskernes forhold til homoer, men frygten blev gjort til skamme. Jeg måtte æde mine fordomme. Faktisk er jeg stolt over at leve i et land, hvor der er så højt til loftet, fastslår Silas.

Jalousi er gift

Jakob er gift med Anders, og Silas er kæreste med Nicolai, som han snart flytter sammen med – alligevel er der ingen risiko for jalousi over, at det tidligere dansepar skal kysse til slut.

– Jalousi er gift for et parforhold. Man kan ikke være jaloux på hinandens arbejde. Det er jo ikke Jakob, der kysser Silas, men Alessandro, der kysser Patrick, smiler Jakob.

De to herrer mødtes første gang ved præsentationen af 'Vild med dans' 2019. Foto: Mogens Flindt.

– I øvrigt er vi slet ikke trods mange prøvedage nået til kysset endnu. Vi står jo ikke og snaver ti gange hver dag. Et teaterkys er en kedsommelig affære, der teknisk skal planlægges nøje, så det både ser hedt ud, og så man også kan fornemme sceneromantikken på bagerste række. For spillerne er det virkelig en usexet ting, tilføjer Silas.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Private kys er private

Jakob Fauerby og Silas Holst kendte til hinanden, men havde aldrig været i samme selskab før de mødtes til ’Vild med Dans’. Derfor er de begge lidt forundrede over, hvor hurtigt de ’groede sammen’ og blev hinandens venner.

– Vi lærte hinanden så godt at kende i danseforløbet, at jeg siden har savnet Silas, hvis jeg ikke har talt med ham i nogle dage, forklarer Jakob.

– Det blev hurtigt sådan, at vi bragte vores familier sammen, og de kan heldigvis også lide hinandens selskab, smiler Silas og tilføjer:

Private kys er private kys, mens det man laver på en scene, er noget ganske andet. Her er jeg ikke blufærdig, hvis det tjener et formål, understreger Silas Holst.

– Nu foretager vi os nogle ting sammen, hvor også børn er inkluderet – lige som vi holder par-middage og den slags på gammeldags manér.

Jalousi

– Og apropos jalousi. Hvis nogle skulle have grund til at blive jaloux, er det mig. Tænk, Silas har hyret min mand, Anders til at synge i sit band, Flamingo Orkestret. Blev jeg på noget tidspunkt spurgt? Næh, det gjorde jeg ikke. Men min mand blev. Sådan er det, griner Jakob.

– Anders synger skide godt, smiler Silas.

De to tidligere dansepartnere deler meget – både i og udenfor privaten. F.eks. skal de snart optræde sammen på en stor London-baseret radiokanal, hvor de igen skal interviewes om homoseksualitet og retten til at være helt fri og åben om sit eget kærlighedsliv.

– Jeg er meget afklaret om at være homoseksuel. Og jeg er også meget afklaret om, hvad jeg vil dele. I de mange år, jeg var gift, eller nu hvor jeg er kæreste med Nicolai, har jeg aldrig kysset offentligt eller på billeder. Private kys er private kys, mens det man laver på en scene, er noget ganske andet. Her er jeg ikke blufærdig, hvis det tjener et formål, og sådan vil det også være i denne musical, understreger Silas.