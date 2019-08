Julie Ølgaard i stor brøler til nøgenfest

Skuespilleren Julie Ølgaard kom meget for sent til sit værtsjob under Smukfest

Fredag eftermiddag var det tid til det traditionsrige nøgenræs, Caspers Kanoræs, i campingområdet Kærligheden på Smukfest.

Her stillede otte modige, nøgne mænd op og konkurrerede blandt andet i kanoræs i håbet om at vinde en partout-billet til næste års Smukfest.

Som værter for arrangementet havde Smukfest hyret den danske skuespillerinde Julie Ølgaard og komikeren Mark Le Fêvre. Førstnævnte kom dog alt for sent, og derfor startede nøgenløbet 40 minutter senere end planlagt.

Forsinkelsen skyldtes en stor brøler fra Julie Ølgaards side.

- Min mor, som har passet min datter i Aarhus, mens jeg var her, er kommet på toget til København med min bilnøgle, siger hun til Ekstra Bladet med et grin.

- Jeg sagde til hende, at hun skulle tage toget, fordi det var rarest, og så skulle hun ikke være ude i det her, og så kom de tidligere til København. Så det gik jo skidegodt, griner den 37-årige skuespillerinde.

Julie Ølgaard fik fat i nøglerne relativt hurtigt med hjælp fra sin mor. Foto: Per Lange

- Hvordan løste I den?

- Nu er hun så sød, at hun er taget tilbage. De var ikke nået så langt. De var kun nået til Fredericia. Så nu er de tilbage i Aarhus allesammen, og så kører vi hjem i samlet flok. De har bare fået sig en lille togtur i det danske land, og Mark har fået sig en ekstra lille togtur, for han hentede mig, siger hun.

- Så trak vi spændingen. Jeg synes, det gik for stærkt sidste år, fortæller hun med et grin.

I nøgenløbet skal fire hold med to personer først bunde en øl, slå et telt op, sejle en runde i kano med teltet i og bunde en Underberg, inden de passerer målstregen. Vinderparret får to billetter til næste års Smukfest. Foto: Per Lange

Julie Ølgaard har været på Smukfest de sidste tre dage, mens hendes mor har passet hendes datter, der kun er få måneder gammel.

Fredag blev dog sidste dag på festivalen for hendes vedkommende, og festivalen sluttede hun af med manér med en vaskeægte nøgenfest.

