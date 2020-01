Kæmpe ændring i Dansk Melodi Grand Prix

Hvem husker ikke de glade 80'ere, hvor Henrik Krogsgaard rutineret svingede dirigentstokken ved Dansk Melodi Grand Prix?

Det var tider!

Det var dengang man rent faktisk kunne høre orkesteret spille og musikkonkurrencen havde masser af nerve.

Ifølge DR har der se seneste cirka 20 år ikke været skyggen af live-musik i Grand Prix'et. Et bånd har spillet i baggrunden, mens kun sangen har været sunget live.

Men nu er der nye boller på suppen. DR har hyret The Antonelli Orchestra til at spille, når der 7. marts er Dansk Melodi Grand Prix i Royal Arena.

The Antonelli Orchestra er især kendt fra TV2-programmerne 'Vild med dans' og 'Toppen af poppen'. Foto: Mogens Flindt

Som om det ikke var nok, får Claes Antonsens orkester, der er kendt fra 'Vild med dans', selskab af strygerne fra DR’s Symfoniorkester.

- Jeg er da vildt glad og stolt over, at vi har fået den her opgave. DR var ude efter nogen, der kunne give varme og glæde i showet og være med at skabe kærlighed til musikken. Det er det, vi har gjort de seneste mange år i 'Vild med dans' og i 'Toppen af poppen'. Hvis de mener, at The Antonelli Orchestra er eksponent for det, kan man da kun blive stolt, siger Claes Antonsen til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at han lige skulle have en smule betænkningstid, inden han takkede ja jobbet.

- Vi kan jo ikke løfte sådan en opgave alene i orkesteret, men da jeg så hørte, hvem der eller skulle være med, så syntes jeg, at det lød som et helt vildt fedt hold, siger den trommende orkesterleder.

Henrik Krogsgaard i selskab med Birthe Kjær, Keld Heick og Søren Bundgaard. Foto: Kim Agersten/Ritzau Scanpix

Claes Antonsen afviser, at man kommer til at se ham i butterfly og nystrøget skjorte til Grand Prix'et, sådan som man husker Henrik Krogsgaard.

- Jeg har så meget respekt for ham, men jeg har min egen stil. Jeg styrer orkesteret bag trommerne, hvor han stod og dirigerede, siger han.

Talsperson og ledende redaktør for Dansk Melodi Grand Prix, Gustav Lützhøft, glæder sig over livemusikken ved årets store musikfest.

- Dansk Melodi Grand Prix er en institution og en folkefest. Det vil vi gerne holde fast i. Men vi vil lægge mere vægt på fejringen af sangskrivningskunsten og musikken. Så lige nu knokler vi på at forene de elementer, siger Gustav Lützhøft til Ekstra Bladet.

Han fortæller at live-orkesteret harmonerer rigtig fint med, at musikken og sangene skal endnu mere i fokus i Grand Prix’et.

- Det med igen at have live-musik er en nyskabelse, som vi ser meget frem til. Den vil tydeliggøre, at musikken skal i centrum, siger han.

At live-musikken nu er tilbage i Dansk Melodi Grand Prix er ikke eneste ændring i årets sangdyst.

De ti artister, der skal dyste ved dette års Melodi Grand Prix, er endnu ikke fundet, men fra mandag 20. januar skydes semifinalen i gang, hvor ni artister dyster om en række finalepladser. De ni sang bliver valgt med hjælp fra lytterne i DR’s ni distrikter. Tre af dem får en plads ved selve Grand Prix'et.