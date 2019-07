Kæmpe bommert: Hævede 636.000 ved en fejl

Der er tekniske problemer på netop overståede Roskilde Festival.

Festivalen har i dag hævet 636.000 kroner fra 3085 gæsters konti, da de i stedet skulle indbetale beløbet.

De tusindvis af kroner var indbetalt af gæsterne selv på deres såkaldte RF Wallet - en digital beholdning, der er knyttet chippen i gæsternes armbånd.

Det skriver Roskilde Avis.

RF Wallet kan via armbåndet bruges til at betale i øl- og madboder som supplement til betalingskort som Dankort.

Beklagelig fejl

Roskilde Festivals ansvarlige for handel, Lars Orlamundt, understreger, at beløbet plus det resterende beløb på RF Wallet bliver tilbagebetalt i dag.

- Det er en beklagelig fejl, der bliver udbedret i dag.

- For mange er der tale om 20 kroner, men hvis nu du havde tusind kroner stående, kan det selvfølgelig få store konsekvenser for folk, siger han.

Forkert attrubut

Lars Orlamundt forklarer, at der både er tale om en menneskelig fejl og en systemfejl.

- Der har været et flueben forkert i en fil, da man foretog kørslen, og vores dataleverandør arbejder på højtryk for at betale pengene tilbage, siger han.

Den handelsansvarlige vil ikke afvise, at gæster, der er kommet i problemet grundet fejlet, kan blive kompenseret.

7.000 deltagere på festivalen valgte at bruge betalingsdelen i det digitale armbånd. Heraf skal 5400 have penge tilbage, og 3085 er berørt af gårsdagens fejl.