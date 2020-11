Kæmpe bommert: - Jeg døde af skam

Hele aftenen havde popkometen Clara frygtet at komme til at rode rundt i priskategorierne, da hun skulle uddele statuetten for Årets Gruppe ved Danish Music Awards til Suspekt. Men det var nøjagtigt hvad der skete, da hun kom til at udråbe de tre drenge som Årets Nye Navn i stedet.

– Kort sagt, så var jeg blevet lidt fuld. Jeg vandt jo prisen for Årets Nye Navn sidste år, så jeg har gået og sagt til mig selv hele aftenen, at nu skulle jeg bare ikke komme til at sige det i stedet for Årets Gruppe, forklarer Clara.

- Jeg tror, at fordi jeg havde sagt det til mig selv så mange gange, så var det det, der røg ud af mig. Det er så pinligt. Jeg døde af skam, siger sangerinden og griner.

Episoden tog Suspekt med højt humør og kunne med det samme lave sjov med det både på scenen og backstage, og det er en lettelse for den unge sangerinde, der sagtens selv kan se humoren i den lille bommert.

Ved lørdagens prisshow, der foregik i Royal Arena i København, var det første gang, Clara skulle uddele en pris. Det kunne mærkes på nerverne.

– Det er ret stort, når man er så ny, som jeg er, og alle kiggede bare på mig og jeg ville så gerne gøre det godt, siger hun og fortsætter:

– Jeg blev nervøs, og det er sjovt, for jeg er mindre nervøs for at optræde. Jeg ved, at jeg kan synge og optræde med min musik, men det med at skulle præsentere noget og måske være lidt sjov, det lægger et pres på en. Og det kiksede lige, siger hun og smiler.

Egentlig ville hun gerne lige have vekslet et ord med Suspekt-drengene om episoden, men så svigtede modet.

– Jeg turde ikke gå hen og sige undskyld. Jeg har talt lidt med dem et par gange før, men vi er jo ikke sådan gode venner, så jeg var på vej hen for at sige 'sorry, jeg fuckede op', men så var de gået. Jeg må lige skrive til dem eller et eller andet, siger sangerinden.

Suspekt har allerede tagget Clara i flere opslag på Instagram, hvor gruppen stolt kalder sig Årets Nye Navn.