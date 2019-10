Kæmpe brøler: Nedbrud rammer 'Knæk Cancer'

Strømmen er gået i TV2's studie i København midt under 'Knæk Cancer'

Lørdag aften er cremen af Danmarks kendisser samlet i København til TV2's stort anlagte indsamlingsshow 'Knæk Cancer'.

Showet fik dog en ret uheldig start, da strømmen omkring klokken 20.40 røg i studiet i København.

'Produktionen af Knæk Cancer-showet i København er ramt af teknisk nedbrud. TV2 arbejder på at få løst problemet', skrev kanalen hurtigt på sin hjemmeside.

Tilbage igen

TV2s teknikere var heldigvis lynhurtige til at få løst problemet. Allerede klokken 20.58 var strømmen tilbage i studiet og showet kunne fortsætte som normalt.

Mens studiet var i sort, sendte TV2 live fra Vordingborg, hvor værterne Puk Elgaard og Abdel Aziz Mahmoud var udsendt. De behøvede heldigvis ikke padle alt for længe.

Skovler penge ind

Der er i skrivende stund samlet over 35 millioner kroner ind i aftenens show.

Hvert år dør cirka 15.000 danskere af kræft, hvilket gør det til den hyppigste dødsårsag blandt befolkningen.

Hvis du vil give et bidrag med, kan du sende en sms med teksten 'KNÆK' til 1422 og støtte med 150 kroner. Alternativt kan du sende et valgfrit beløb via mobilepay til 151065.