Kæmpe koncert-kaos: Syge Åse svigtet

Koncertgæster har stadig store problemer med at komme igennem til Ticketmaster forud for Ed Sheerans koncerter i weekenden

Som Ekstra Bladet skrev om forleden, er Ticketmaster havnet i en regulær shitstorm forud for weekendens to koncerter med popstjernen Ed Sheeran i Tusindårsskoven i Odense.

Hundredvis af frustrerede koncertgæster oplever nemlig, at det er umuligt at komme i kontakt med billetdistributøren. Her har flere gæster ringet over 100 gange uden at kunne komme igennem, hvilket har skabt både vrede og afmagt.

Årsagen er, at man skal møde personligt op med ID, hvis det er ens navn, der står på billetten, hvilket betyder, at billetter, der er givet i eksempelvis gave, i mange tilfælde skal ombyttes. Det skaber pres på Ticketmasters systemer.

Kravet om personligt fremmøde var gjort klart ved købet, men det har mange danskere tydeligvis overset, og frustrationerne har fået frit løb på det sociale medie.

Men kaosset gør, at koncertgæster, der har helt almindelige henvendelser, som ikke vedrører navnet på billetten, også har store vanskeligheder med at komme igennem til Ticketmaster.

Billetsalget til de to koncerter i Odense med Ed Sheeran har udviklet sig til noget af en farce. Foto: Bruno Marzi / Splash News/ All O

En af dem er 37-årige Åse Paarup fra Odense. Hun er kørestolsbruger og har længe forsøgt at komme igennem til Ticketmaster med en vigtig forespørgsel. Hun lider af muskelsvind og har en tumor i hjernen, og derfor kan hun ikke stå op i længere tid ad gangen.

- Jeg har brug for et handicapparkeringskort for at kunne deltage i koncerten, fordi jeg ikke kan gå helt nede fra midtbyen og ud til skoven, fordi jeg er kørestolsbruger. Forud for koncerten har vi fået tilsendt mails om, at der stadig var flere handicap-kort tilbage, så man kunne bare ringe ind til dem, hvis man ville have et, siger hun og fortsætter:

- Jeg har ringet til Ticketmaster så mange gange. Men jeg kan ikke komme igennem til dem. Der står så på deres hjemmeside, at de vil besvare mails indenfor 24 timer. Jeg har sendt mange mails, men der hører vi heller ikke noget, siger Åse Paarup og fortæller, at hun flere gange har tjekket sin spam-mail, men heller ikke der er der svar fra Ticketmaster.

Kan ikke komme ind

Ifølge Ticketmaster vil de være til stede ved koncerten flere timer tidligere, end de plejer, for at hjælpe de gæster, der har brug for det. Men det hjælper ikke Åse Paarup specielt meget.

- Det er jo rigtig fint, at de er til stede. Men jeg kan jo slet ikke få lov til at komme ind på området, før jeg har været i kontakt med dem. Så det er bare en rigtig ærgerlig situation, siger hun.

Engelske Ed Sheeran er blevet en af tidens mest populære sangere. Foto: Eugene Hyland / Newspix/REX/All

Derfor er Åse Paarups koncert nu i fare.

- Jeg har længe glædet mig til at komme til den her koncert. Ed Sheerans tekster er noget helt særligt for mig, og de rører mig meget. Så jeg bliver virkelig, virkelig ked af det, hvis det ikke kan lykkes. For hvis jeg ikke får kontakt med dem om den her billet, kan det betyde, at jeg ikke kan komme, siger hun, imens hun ikke kan holde tårerne tilbage.

Hun har derfor også en klar opfordring til Ticketmaster:

- Jeg synes, at Ticketmaster snart skal til at tage sig sammen. Det er jo ikke første gang, der er problemer med dem. Jeg kunne virkelig godt tænke mig, at der kom et andet selskab end Ticketmaster, som kunne forsøge at gøre det bedre, for jeg synes, at lige så snart der bare er en lille ting, så lukker hele deres system ned. Der skal ikke ret meget til, siger hun og fortsætter:

- Jeg synes, det er imponerende, at de ikke snart har lært lidt af deres fejl. Jeg kan ikke forstå, hvorfor det er så svært. Man kan ikke ringe, og man kan ikke sende emails? Hvad skal man så gøre. Jeg forstår ikke, at de ikke har et nødberedskab eller noget i den stil.

'Vi er lagt ned'

Over for Ekstra Bladet bekræfter administrerende direktør hos Ticketmaster, Jakob Lund, at de stadig har meget travlt, og at flere kunder derfor stadig oplever problemer med at komme i kontakt med Ticketmaster.

- Status er, at vi har haft pissetravlt. Vi har haft længere svartider. Det er vi kede af, men vi knokler stadig på. Vi gør alt, hvad vi kan for at hjælpe og for at svare folk - både på telefon og indenfor 24 timer på mail. Vi har været i stand til at besvare alle mails indenfor 24 timer, men vores telefoner har været lagt ned, siger han.

- Vi er til stede på koncertpladsen inden koncerten for at hjælpe de gæster, der har problemer, og vi er der med mere personale, end vi plejer. Jeg påstår ikke, at vi ikke har haft travlt. Det har vi, og vi forsøger at følge med.

Så du kan garantere, at alle når at blive hørt med deres henvendelser inden koncerterne?

- Du får mig ikke til at garantere noget som helst. Men jeg er fortrøstningsfuld. Det er smadderærgerligt, for normalt er vi gode til at hjælpe, siger han og forholder sig til Åses sag:

- Jeg håber, hun kan finde svar på hjemmesiden, hvor vi har svar på mange spørgsmål, og ellers er vi til stede til koncerten for at hjælpe og sikre, at tingene går som det skal for dem, der har praktiske udfordringer.