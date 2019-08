Kæmpe nøgenchok: Grünewald smed pludselig toppen

Det gik langtfra stille for sig, da der traditionen tro blev afholdt en håndboldkonkurrence, Smukbold, på Smukfest i Skanderborg onsdag eftermiddag, hvor en lang række danske kendisser stillede op til kendiskamp.

Og her gjorde ’Vild med dans’-værtinden Sarah Grünewald alt for at forvirre modstanderholdet, så hun sammen med sit hold i sidste ende kunne løbe med sejren.

Hun stillede sig nemlig pludselig midt under kampen oven på en pyramide skabt af sine holdkammerater, smed toppen og viste sine bryster. Det til stor jubel for de fremmødte festivalgæster. Ikke bare én, men hele to gange røg toppen af.

Efter det vilde bryst-show tog Ekstra Bladet en snak med ’Vild med dans’-værtinden. Hun tog hele episoden med et smil.

- Det er bare bryster, for fanden. Jeg er vinterbader. Jeg er vant til at være nøgen meget af tiden, sagde hun med et grin.

- Det er perfekt, hvis det afledte opmærksomheden. Især hvis det var modstanderholdet.

Foto: Aleksander Klug

Foto:Aleksander Klug

Viser tit hud

Til Ekstra Bladet fortalte hun også, at hun intet problem har med at vise sine bryster frem. Heller ikke foran de hundredvis af mennesker, der var mødt op for at se kampen.

- Jeg tror, samtlige medier har set dem. Så der er ikke noget nyt under solen. Jeg er typen, der går topløs på stranden også, så jeg er virkelig ikke blufærdig. Min far er tysker, og jeg har været på nudiststrande hele mit liv. For mig er det helt naturligt.

- Var det meningen, at der var andre, der også skulle smide toppen?

- Det var min idé. Jeg kan ikke spille håndbold, så det var det eneste, jeg rigtig kunne bidrage med. Jeg tænkte det var en god idé. Og så var det lidt en kontra til det her med landsholdet, der siger 'hvad vil vi have – store patter’. Så tænkte jeg: Hvad vil vi have? Vi vil have store bryster. Og det kunne jeg bidrage med, griner hun.

At Sarah Grünewald valgte at smide toppen gik bestemt heller ikke ubemærket hen hos Stig Tøfting, der var en af speakerne under arrangementet.

- Sarah Grünewald vælger at smide toppen. Vi er helt solgte. Det er outstanding. Vi er helt klart Sarah Grünewald fans herovre, sagde han med et grin, inden han kårede Sarah Grünewalds team som vindere af konkurrencen.

Herunder kan du se mange flere billeder fra episoden:

Foto: Aleksander Klug

En glad Sarah Grünewald. Foto: Ekstra Bladet