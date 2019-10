Kæmpelykke: Jakob Fauerby er blevet far

Det bliver en hektisk aften for Jakob Fauerby, når han skal på gulvet med sin Vild med dans-partner Silas Holst. Det er jo ikke hver dag, at man bliver far for første gang, og desuden har det været et nervepirrende forløb op til, for babyer har det ikke med at afpasse deres ankomst efter forældrenes aftaler eller gøremål.

Men nu er den lille pige altså dukket op, og den stolte far trådte kl. 19 frem på den røde løber ved Vild med dans-studiet for at besvare spørgsmål om den glædelige begivenhed.

Jakob Fauerbys lille datter kommer til verden i en regnbuefamilie, og i den sammenhæng kan han få gode råd af sin ven, Silas Holst, der netop har udgivet bogen om moderne familieformer - 'For enden af rengbuen'.

