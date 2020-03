Kærestepar på scenen i Dansk Melodi Grand Prix

Grethe og Jørgen Ingmann, Keld og Hilda Heick og nu Jasmin Rose og RoxorLoops.

Vi har set det før, og i år er der igen et ægte par med i Dansk Melodi Grand Prix, når danske Jasmin Rose og den belgiske beatboxer RoxorLoops går på scenen i Royal Arena med nummeret 'Human'.

- Vi har været sammen i fem år. Det var ret tilfældigt, at vi mødtes i Aalborg. Ingen af os boede der, men vi optrådte der begge ved to forskellige koncerter, fortæller Jasmin Rose og lægger ikke skjul på, at hun var betaget af den menneskelige trommemaskine, da hun så ham første gang.

- Jeg syntes, at hans beatbox-show var mindblowing, men jeg er ret genert af type, så der skete ikke mere, siger hun til Ekstra Bladet.

Et år efter mødtes parret igen, da der var vokal-festival i Aarhus.

- Jeg havde taget en t-shirt på, hvor der stod 'Shut Up And Kiss Me'. Vi var tre single-piger afsted, der på det tidspunkt var på Tinder og alt det der, og jeg var træt af at være single.

Hele weekenden håbede Jasmin Rose, at nogen ville gøre noget ved opfordringen fra hendes bluse.

- Til den sidste fest spurgte min veninde mig, om der var nogen i lokalet, jeg gerne ville have gjorde det - altså kyssede mig. For så ville hun fikse det. RoxorLoops er sådan en berømt figur, så jeg havde hele weekenden joket lidt med, at det skulle være ham, siger hun.

Veninden holdt sit løfte og fiksede det. Hun hev fat i belgieren, der rigtigt hedder Senjka Danhieux.

- Jeg troede slet ikke, at hun var interesseret i mig. Hun var over min liga. Men så kom hendes veninde hen og spurgte, om jeg havde set t-shirten, fortæller RoxorLoops.

- Og jeg gjorde det. Jeg gik over til hende. Vi dansede, og så har vi været sammen siden, siger han med et smil.

Skal man tro bookmakerne kan den dansk/belgisk duo nemt gå hen og vinde Dansk Melodi Grand Prix 2020. Og hvis de når Eurovision Song Contest, vil det ikke være nyt for RoxorLoops. Han repræsenterede Belgien ved Eurovision tilbage i 2011.

- For mig handler det ikke så meget om at vinde, men om at lave et flot show, siger RoxorLoops.

Jasmin Rose holder sig helt fra at tjekke tendenserne hos bookmakerne.

- Jeg leder ikke efter de informationer, for det kan godt give et ekstra pres. Så jeg prøver at have fokus på det, der er vigtigt. At jeg leverer et godt job på scenen og at folk synes, at sangen er god, siger hun.

Lise Cabble har været med til at skrive sangen 'Human', og hun er en ualmindeligt rutineret Grand Prix-sangskriver. Det er hendes 19. bidrag til Dansk Melodi Grand Prix.

Så sent som sidste år stod hun bag vindernummeret 'Love Is Forever', og så var det også hende skrev 'Only Teardrops', der vandt Eurovision Song Contest i 2013.