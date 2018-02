Kan du ikke vente til lørdag: Smuglyt på årets Grand Prix-sange

Bliver det 17-årige Anna eller 30 år ældre Sannie, der skal til Portugal i maj og forsvare de rød-hvide farver ved Eurovision Song Contest? Det bliver afgjort på lørdag, når der er Dansk Melodi Grand Prix i Gigantium i Aalborg.

90'er-ikon stiller op i Dansk Melodi Grand Prix: Dem skal hun dyste mod

Indtil videre har sangene været holdt hemmelige, men fra mandag morgen kan man høre de ti bud på en vindermelodi.

Det er dr.dk, der har lagt sangene ud på deres hjemmeside, og du kan høre dem her.

Det er dog ikke alle, der har måttet vente på de 10 sange til i dag. Allerede da der for et par uger siden var pressemøde, hvor solisterne blev afsløret, kunne den ene af Grand Prix'ets værter fortælle, at der var en melodi, der havde sat sig fast i hukommelsen.

- Faktisk ikke den jeg umiddelbart tænkte ville have mulighed for at vinde, er den jeg hele tiden går og nynner inde i hovedet, sagde Johannes Nymark til Ekstra Bladet på pressemødet. Se klippet herover.

Ud over Johannes Nymark er det igen Annette Heick, der skal være vært, når der er Dansk Melodi Grand Prix, og det er tredje gang i træk for sangerinden, der kom temmelig meget i fokus i 2016, da hun var stylet med store krøller.

