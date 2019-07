Kaos inden koncerter: - Det er under al kritik

Ticketmaster er havnet i en shitstorm på Facebook få dage før, 28-årige Ed Sheeran optræder i Danmark.

Her skriver frustrerede koncertgængere, at de ikke kan komme i kontakt med billetdistributøren. Nogle har ringet over 100 gange uden at kunne komme igennem, hvilket skaber både vrede og afmagt.

- Så har jeg siden tirsdag ringet næsten 500 gange for at ændre navn på Ed Sheeran billetter, men telefonen er optaget hele tiden.

Det er under al kritik...!!!, skriver en.

- Det er jo umuligt at få overdraget billetter? Jeg skal ringe på et specifikt nummer. Har gjort det 100 gange nu - det er umuligt at få hul og ingen kø-system?, skriver en anden.

- Jeg kan ikke komme igennem til jer! Har også sendt mail..., skriver en tredje.

Se også: Verdensstjerne bekræfter: Vi er gift

Missede detalje

Årsagen er, at man skal møde personligt op med ID, hvis det er ens navn, der står på billetten, hvilket betyder, at billetter, der er givet i eksempelvis gave, i mange tilfælde skal ombyttes. Det skaber pres på Ticketmasters systemer.

Kravet om personligt fremmøde var gjort klart ved købet, men det har mange danskere tydeligvis overset, og frustrationerne har fået frit løb på det sociale medie.

Administrerende direktør hos Ticketmaster, Jakob Lund, siger til Ekstra Bladet, at han forstår de mange fortvivlede billetkøbere, men han fortæller samtidig, at man har øget bemandingen for at nå til bunds i de mange henvendelser. Både elektronisk og telefonisk. Ydermere vil man ekstraordinært holde telefonerne åbne i weekenden også.

- I går og i dag har vi cirka en halv times ventetid på vores telefoner. Det er alt for lang tid, utilfredsstillende og langt under vores standard, men det er bare faktum i øjeblikket, siger Jakob Lund.

Engelske Ed Sheeran er blevet en af tidens mest populære sangere. Foto: Eugene Hyland / Newspix/REX/All

250 opkald på en time

Han fortæller, at alle skriftlige henvendelser i øjeblikket bliver besvaret i løbet af cirka 24 timer.

- Mit bedste råd er, at folk skal lade være med at gå i panik, og så skal de have tillid og tro på, at vi knokler for at få håndteret de her henvendelser, der ruller ind, siger Jakob Lund, der opfordrer folk til at slå koldt vand i blodet.

- Det giver ikke nogen mening, som jeg har læst nogle gøre, at ringe til os 250 gange på en time. Det giver ingen mening. Så synes jeg dybest set, at man skal trække vejret og prøve igen henad eftermiddagen.

Se også: Sangeren Taylor Swift tjener mest af alle kendisser

Den administrerende direktør fortæller, at Ticketmaster vil være til stede ved koncerterne 27. og 28. juli, når Ed Sheeran optræder i Tusindaarsskoven, Odense. Her vil man også kunne få hjælp, hvis det ikke er lykkedes inden.

- Det er der egentlig ikke noget ekstraordinært i, men også her har vi øget bemandingen, så vi er flere folk til stede, siger Jakob Lund og tilføjer.

- Det er ikke en opfordring til at vente til allersidst, men det er en del af argumentet for ikke at gå i panik. Jeg er sikker på, at vi får alle ind, og alle får en fed koncert.

Se også: Verdensstjerne indgår vildt samarbejde: Skal du smage det?

Selv om han mener, at man fra Ticketmasters side nok skal nå til bunds i bunken og få omskiftet billetterne til koncerterne, så erkender han, at hele sagen ærgrer ham.

- Jeg synes, det er smadderærgerligt, men jeg synes, det har været kommunikeret relativt klart ud på billetterne. Det er ikke alle, der har læst det, hvilket jeg godt kan forstå, men det betyder, at vi får en masse henvendelser i sidste øjeblik.

Ekstra Bladet har gentagne gange i løbet af dagen forsøgt at komme igennem til Ticketmasters kundeservice, men også for Ekstra Bladet er det umuligt at komme igennem til en medarbejder.

Ekstra Bladet har efterfølgende forsøgt at få en kommentar til dette af Jakob Lund, men han er efterfølgende ikke vendt tilbage