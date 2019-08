Kaos til Smukfest: - Pinligt!

Onsdag aften spillede Robbie Williams på Bøgescenerne på Smukfest, og det var et stort tilløbsstykke for de glade festivalgæster.

Selvom Bøgescenerne kun har en kapacitet til omkring 30.000 mennesker, anslår Smukfest, at omkring 50.000 mennesker mødte op for at se popstjernen.

Dropper jubilæum: Fester til porno-rap

Trods de mange mennesker forløb koncerten i god ro og orden, men da koncerten var slut, og de tusindvis af gæster gik mod udgangen for at komme ud til deres telte, biler og til Smukfests shuttlebusser, gik alt langtfra efter planen.

Her stod folk nemlig pakket som sild i en tønde, og flere oplevede kaotiske tilstande, hvor de hverken kunne rykke sig frem eller tilbage, og hvor mennesker pressede på fra alle sider.

Den oplevelse har fået flere frustrerede festivalgæster til tasterne på Facebook dagen derpå. Her klager de over, at Smukfest ikke havde fundet på en bedre løsning til at få gæsterne ud fra pladsen.

Flere brugte nemlig flere timer på at komme ud efter Robbie Williams-koncerten og måtte stå længe klemt sammen i den store menneskemængde, før de kom ud i det fri.

'Hvad sker der Smukfest ??? Hvorfor kan vi ikke få lov til at komme ud af pladsen?', skriver en mandlig festivalgæst dagen derpå.

Se også: Dårligt nyt for Smukfest-gæster

'Fantastisk aften med de fedeste koncerter nogensinde. Men hvad går der galt, når vi skal stå en time i kø for at komme UD?!? Jeg håber, I får styr på den fejl til i morgen.'

Det har ikke været et problem i 40 år, lidt pinligt, hvis det starter nu', skriver en anden, mens en tredje kort konstaterer:

'Skanderborg, for helvede!'

Robbie Williams fik to stjerner af Ekstra Bladets musikanmelder, Thomas Treo. Foto: Per Lange

Mange mennesker

Forud for koncerten havde Smukfests sikkerhedschef Thomas Rydahl advaret om, at der ville komme mange mennesker til koncerten med den 45-årige popstjerne.

- Vi regner med, der bliver fuldt hus, også fordi der er rift om ham, og Smukfest er et af de få steder, han spiller, siger Thomas Rydahl.

Ifølge sikkerhedschefen var der derfor sat ekstra mandskab ind til at sørge for festivalgæsternes sikkerhed.

- Der vil komme mange mennesker i aften, og mange vil tænke: 'Hold da op, der er mange', men vi er temmelig ovenpå med planen.

- Man må aldrig sige aldrig i den her verden, men vi har styr på planen. Vi har ikke haft problemer med folk, der er blevet mast eller andre problemer.

I 2013 fik Smukfest en del kritik af en stor skare af musikanmeldere, da den amerikanske superstjerne Prince optrådte på Bøgescenerne.

De mente, at for mange mennesker blev lukket ind på pladsen, og Politiken beskrev endda forholdene som livsfarlige, hvis det var begyndt at regne. Derfor har der den seneste tid været tale om, hvorvidt Bøgescenerne skal rykkes for at skabe mere plads.

Tusindvis af mennesker var mødt op for at se Robbie Williams. Foto: Per Lange

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Smukfest i forbindelse med problemerne, men det har endnu ikke været muligt.