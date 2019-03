Kim Larsen-klassiker vender tilbage

Musical-versionen af den kendte danske film 'Midt om natten' med Kim Larsen og Erik Clausen i hovedrollerne gør comeback på de skrå brædder.

Filmen fra 1984 havde premiere som musical i april 2018 i Tivolis Koncertsal - blot fem måneder før Kim Larsen gik bort 30. september.

Og nu bliver musicalen så sat op igen - denne gang i en ny version. Det oplyser Tivoli i en pressemeddelelse. Når 'Midt om natten' får premiere 5. februar næste år, bliver det en version, der lægger sig endnu tættere op af den oprindelige handling i den populære film.

34 år efter 'Midt om natten': Sådan blev jeg Susan Himmelblå

Der er udsigt til et gensyn med Benny, Arnold, Tusindfryd, Susan Himmelblå og alle de andre skæve eksistenser, ligesom musicalen byder på en lang række af de kendte hits fra filmen som 'Papirsklip', 'Tik Tak' og naturligvis 'Midt om natten'. Også en række af Kim Larsens og Gasolin's andre kendte sange er blevet inkorporeret i musicalen.

Kim Larsen var medforfatter til filmen, som han også selv spillede med i. Den er med sine 922.000 solgte biografbilletter blandt de mest sete danske biograffilm nogensinde. Albummet 'Midt om natten', der udkom i 1983 solgte svimlende 650.000 eksemplarer og er fortsat det bedst sælgende danske album nogensinde.

'Midt om natten' får premiere igen i februar 2020. Foto: PR/Miklos Szabo

Se også: En fornærmelse mod Kim Larsen: Ny musical er dybt godnat

Tivolis underdirektør i Kultur, Frederik Wiedemann, glæder sig til at få den populære musical tilbage i Koncertsalen:

- 'Midt om natten' er en hyldest til noget af det mest populære danske kultur overhovedet. For de fleste af os er Kim Larsens sange en vigtig del af soundtracket til vores liv, både som børn, unge og voksne. Derfor er det oplagt at vise den nye version af musicalen i Tivoli, hvor vi netop samler både børn, unge og voksne om gode oplevelser, lyder det i pressemeddelelsen.

Holdet tæller indtil videre Gustav Wolter, Troels Malling, Allan Mortensen og Jimmy Jørgensen.

'Midt om natten' får premiere 5. februar i Musikhuset Esbjerg. Herefter spiller forestillingen i Aalborg, Aarhus, Horsens, Holstebro, Randers, Frederikshavn, Sønderborg og Odense, får den får Københavner-premiere i Tivolis Koncertsal 2. april. Her spiller den frem til midten af maj.

Kim Larsens søn om den sidste tid: Endelig var dødskampen slut