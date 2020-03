Knust Tan: - Jeg er i chok

Ben & Tan skulle have sunget 'Yes' for millioner af seere. Nu er det aflyst

Tanne Amanda Balcells skulle sammen med Benjamin Tsimalona Rosenbohm have repræsenteret Danmark ved Eurovision Song Contest i maj i Rotterdam.

Men som alt andet sjovt er Grand Prix'et aflyst på grund af corona.

Den 22-årige sangerinde har netop fået meddelelsen om aflysningen, og hun er selvsagt ked af det.

- Jeg er i chok. Jeg tror, at vi alle sammen er i chok, siger den kvindelige halvdel af duoen Ben & Tan.

- Jeg er virkelig ked af det. Det er så ærgerligt, og vi aner ikke, hvad der kommer til at ske nu, siger hun og fortsætter.

- De taler om, at Eurovision skal holdes i Rotterdam næste år, men vi ved ikke, om vi får lov at optræde eller Danmark sender nogle andre, siger hun til Ekstra Bladet.

Sådan så det ud, da Ben & Tan vandt Dansk Melodi Grand Prix 2020 i et gabende tomt Royal Arena. Foto: Ritzau Scanpix

Tanne Amanda Balcells er med egne ord overrasket over, at hun blev så overrasket over aflysningen af årets EM i popmusik.

- Alt andet er jo lige som blevet aflyst, men jeg blev alligevel overrasket, da opkaldet kom, siger hun og understreger, at hun sagtens kan forstå beslutningen.

- Folks sikkerhed er jo klart det vigtigste, og det er den, det handler om lige nu. Hvad der så sker senere, må vi se på. Det ideelle kunne jo være, at Benjamin og jeg får lov til at opleve Eurovision næste år, siger hun.

Beslutningen om aflysningen ærgrer selvfølgelig også DR.

- Meldingen fra EBU, som vi netop har modtaget, er at Eurovision Song Contest 2020 er aflyst. Set i lyset af situationen i Europa giver det jo god mening. Lige nu skal alle kræfter bruges på at komme coronavirus til livs. Det er selvfølgelig super ærgerligt også for Ben & Tan, der skulle have været afsted for at forsvare de danske farver i år. Men jeg tror, at alle kan se at det er den rigtige beslutning. Når vi har nærmere detaljer, kommer vi selvfølgelig med flere oplysninger, siger Jan Lagermand Lundme, der er redaktør for underholdning på DR.