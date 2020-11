Komiker scorer vildt job

'Vildt, vildere Reality Awards'.

Sådan lød titlen på bogen om Danmarks mest vanvittige prisuddeling, og når det til næste år afvikles 15. januar på Docken i København, bliver det med den erfarne komiker Dan Andersen som vært.

Det kan Ekstra Bladet nu afsløre.

På scenen vil Dan Andersen få selskab af 'De unge mødre'-stjernen Camilla Framnes. Det er tredje år i streg, at Camilla Framnes står i spidsen for showet, og Dan Andersen priser sig da også lykkelig for at have den garvede vært ved sin side.

- Jeg kender hende meget perifert og har kun snakket med hende enkelte gange, men hun er ret god og har været vært før, hun er bare god til det, roser han.

- Dan Andersen, du er komiker, hvordan har du det med at skulle være vært ved Reality Awards?

- Jeg ser rigtig meget tv i forbindelse med min podcast, jeg elsker godt tv og god reality. Jeg synes virkelig også, at deltagerne kan noget, selvom der stadig er mange, der af en eller anden grund ikke kan se det. Jeg synes, det har sin plads at hylde dem, og det vil jeg rigtig gerne være en del af.

Dan Andersen da han troppede op til den seneste udgave af Reality Awards. Foto: Jonas Olufson

Ikke første realitytjans

Det er ikke Dan Andersens første møde med reality. Han har tidligere gjort sig som speaker på TV3-satsningen 'Love Island', der blev vundet af Julie Melsen og Oliver Erngart.

Nu skal han forsøge at tøjle realitydeltagerne ved deres årlige prisuddeling, hvor kaos ofte hersker, og showet på scenen ofte er en bi-ting sammenlignet med den fest, der foregår på tilskuerpladserne. Det er Dan Andersen, der har været til stede ved Reality Awards før, godt klar over.

- Det er jo det, jeg elsker ved showet. Jeg elsker, at man vil kunne gå til det præcis samme show tre gange og se noget helt forskelligt hver gang. Der sker noget over det hele. Jeg kan selvfølgelig håbe, at folk vil lytte lidt mere efter, når det er andre end dem selv, der bliver hyldet, men det samme sker jo også til P3 Guld og andre shows - at når det ikke handler om dem selv, så er det ikke så spændende.

- Havde du nogle betænkeligheder ved at sige ja?

- Kun at jeg ikke selv har været realitydeltager, som værten tit har været de andre år, så jeg ved faktisk ikke, om deltagerne kender mig. Det har været min eneste betænkelighed, om folk hellere havde set en realityprofil, men så må jeg jo trække på mit 'Love Island'-speakerjob, griner han.

Det værste ved reality er ...

- Er du nervøs for, om dit image kan tage skade?

- Nej, så beskyttende er jeg ikke over for mit image, for det er en del af mig, at jeg godt kan lide sådan nogle ting. Det er ikke, fordi jeg skammer mig over det, eller folk ikke må vide, at jeg skal være vært, siger han.

Bidrager til manus

Dan Andersen fortæller, at han ikke havde nogle krav for at tage jobbet, men han havde en anmodning, som arrangøren, Kit Nielsen, heldigvis var med på.

- Jeg ville gerne være med til at skrive manus, men det ville de også gerne have. Det er sjovt at være en større del af det end bare et talerør, siger komikeren og tilføjer om sine tanker omkring, hvad han vil bidrage med:

- Jeg tænker, at man godt må udfordre showet og deltagerne lidt og drille det lidt i virkeligheden, for det fandt jeg ud af som 'Love Island'-speaker, at jeg har hilst på alle deltagerne efterfølgende, og der er ikke nogen, der har taget det for nært.

Derfor skal nålen findes frem.

- Hvad glæder du dig mest til?

- Selve showet! Og jeg frygter nok mest, at jeg sætter barren for højt i forhold til, hvor meget folk gider høre efter, for der er enormt meget larm, og der sker rigtig meget. Jeg synes nogle gange, det har været synd, når folk har gjort sig umage, og det ikke bliver anerkendt. Jeg må gøre mit bedste, og så håbe folk vil andet ud over at tage selfies, siger Dan Andersen.

Han udtrykker samtidig, at han håber, folk vil støtte showet, der ligesom så mange andre i underholdningsindustrien lider under regeringens coronarestriktioner.

Eksempelvis er der begrænsning på antallet af gæster, og arrangøren har derfor oprettet såkaldte party kit-bokse, der indeholder alt, hvad man skal bruge for en festlig aften foran skærmen. De kan findes her.

Med eller uden festpakke, så vil showet traditionen tro kunne streames live her på eb.dk, ligesom Ekstra Bladets journalister vil følge arrangementet tæt, når det afvikles 15. januar.