Koncert pludselig afbrudt

Søndag eftermiddag gav den kontroversielle rapper Pattesutter koncert på Sherwood-scenen på Smukfest.

Men showet kom langt fra smertefrit fra start.

På grund af tekniske problemer måtte koncerten nemlig afbrydes kort efter start, da der tydeligvis var opstået problemer med lyden.

- Vi har lidt problemer af teknisk karakter. Det varer lige lidt, og så er vi tilbage, lød det fra scenen, mens man kunne høre flere af de fremmødte brokke sig over, at lyden var 'ekstremt dårlig'.

Det var et meget ungt publikum, som rapperen tiltrak til sin koncert. Foto: Aleksander Klug

På scenen igen

Der gik dog ikke længe, før Pattesutter igen indtog Sherwood-scenen til stor begejstring for det meget unge publikum, der var mødt op for at se ham med deres forældre på slæb.

- Patte, patte, patte, råbte de fra scenen, indtil de tekniske problemer var løst, og rapperen igen indtog scenen med hits som 'Technopiik', 'Det ka' du ikke' og 'Hun rider på den'.

