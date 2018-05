Kondomer, pølser og badedragter: De mærkeligste royale souvenirs

Hvordan kan man bedst forevige brylluppet mellem den amerikanske skuespiller Meghan Markle og britiske prins Harry?

Flere britiske producenter har givet deres bud på, hvordan man bedst fejrer sin royale hengivenhed i forbindelse med brylluppet lørdag.

Lørdag 19. maj siger prins Harry og Meghan Markle 'I do'. Og det fejrer briterne efter alle kunstens regler. Foto: AP

Svøm med Meghan og Harry

Hvis du drømmer om at vise dig frem som en ægte royalist ved poolen, stranden eller bare i haven, så skal du have fat i en badedragt med ansigterne af det lykkelige par.

Badedragterne kommer i alle størrelse, så der er ingen undskyldning for ikke at fejre ægteskabet med en svømmetur.

Royale kondomer

Der er også mulighed for at føre det royale med ind i soveværelset.

Et firma har valgt at producere guldkondomer med navnet 'kronjuveler', så man kan opleve den royale stemning på den sjoveste måde.

Når man åbner boksen med kondomerne vil et 'eksklusivt musikstykke' af den engelske 'God save the queen' og den amerikanske nationalsang 'The star spangled banner' blive afspillet.

Hvis det ikke sætter gang i stemningen, er der ikke noget, der kan.

Firbenede royalister

Hvis menneskets bedste ven også skal være klædt pænt på til bryllup, så er det også muligt at købe 'hunde-hagesmækker', hvor der står navnene på de to tilkommende.

De fås både i lyserød og blå, så der er noget for enhver smag.

En ingefær og sennep pølse med det hele

I de varme sommeraftener, som vi fortiden er så heldige at have en del af, er det jo altid en god ide, at finde grillen frem og smide et par gode pølser på.

Hvis du vil gøre det med et royalt twist er det nu også muligt.

Firmaet 'Heckles Sausages' har fremstillet nogle specielle bryllupspølser, der bringer det bedste fra Meghan Markle og prins Harry.

En ingefær og amerikansk sennep pølse er, hvad firmaet er kommet frem til.

Ingefær oversættes på engelsk til 'ginger', hvilket er et nik mod prinsens karakteristiske røde hår og den amerikanske sennep er naturligvis for at ære Meghans amerikanske herkomst.

