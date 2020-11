Konkursen truer fortsat: Udskyder deadline

Moment Group kæmper for livet, og kampen fortsætter lidt endnu.

Det børsnoterede svenske selskab, der står bag Wallmans og en række andre selskaber, er i fare for at løbe tør for penge senere i år, og fredag i sidste uge satte man en deadline for, hvornår ekstra finansiering skulle være på plads.

Wallmans-ejere kæmper for livet: Truet af konkurs

Den blev sat til i dag, fredag 20. november. En løsning er dog endnu ikke fundet, men nu udskyder Moment Group den deadline. Sådan lyder en ny meddelelse på selskabets hjemmeside i dag.

'Moment Group vurderer, at der er forudsætninger for at fortsætte forhandlingerne for at skaffe likviditet og finansiering, men hvis ikke en løsning snart kommer på plads, venter rekonstruktion eller konkurs,' står der.

Moment Group har tidligere fortalt, at de frygter for at løbe tør for penge i midten af fjerde kvartal i år. Derfor bliver der forhandlet med mulige investorer samt nuværende indehavere af aktier og obligationer.

Ekstra Bladet var tidligere på ugen i kontakt med Moment Group, der dog ikke ville sige yderligere med henvisning til, at firmaet er børsnoteret. Hos den danske Wallmans-afdeling ønskede man heller ikke at kommentere situationen.

Det vides derfor ikke med sikkerhed, hvilke konsekvenser en mulig konkurs eller rekonstruktion hos Moment Group vil få for Wallmans i Danmark - og de danskere, der har købt billetter til forestillingerne i Cirkusbygningen, som selskabet driver.

Når et selskab går konkurs, vil man dog forsøge at sælge firmaets aktiver - herunder ejerandele i andre selskaber, der så kan leve videre med nye ejere.

Dermed vil en konkurs hos Moment Group ikke nødvendigvis betyde enden for Wallmans' aktiviteter i Danmark.

Wallmans A/S havde i 2019 et overskud på 2.048.046 kroner og en egenkapital på 9.171.278 kroner ved udgangen af regnskabsåret. Det år blev dog afsluttet før coronakrisen ramte.

I første omgang holder Moment Group dog fast i håbet om, at forretningen stadig kan reddes.