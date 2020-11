Kopierer Linde: - De skal fyres

Den fik hele armen, da værten Annika Aakjær var vært ved årets Danish Music Awards lørdag aften.

Her kom der en svada mod musikbranchen og specielt de mænd, der ikke har behandlet kvinder ordentligt igennem i hvert fald de seneste 12 år.

- Jeg ved ikke, hvorfor jeg er vært, men det jeg ved, det er, at efter min kronik i Gaffa, blev der samlet vidnesbyrd ind omkring musikbranchen, lød det indledningsvis, efter Annika havde lavet sjov med, at hun nok var blevet vært ved årets show, fordi alle mændene havde for mange Metoo-sager på sig.

Heftig drejning

Herefter tog talen en drejning og kom til at handle om nogle af de chefer, der findes på pladeselskaberne.

Annika Aakjær læste nemlig et vidnesbyrd op, som en kvinde havde skrevet i Politiken.

- Jeg overhørte en samtale mellem dem, der skal finde talent på pladeselskaberne. Samtalen omhandlende en kvindelig artist, den ene spåede hende en kort karriere, fordi hun ikke havde nok fuckability. Kunstneren, de talte om, var Mø, lød det fra scenen.

- Jeg skal ikke sige, hvor god en kunstner Mø er, men jeg vil gerne sige noget til den mand, eller dem, der taler sådan om kvindelige kunstnere. De skal fyres. Fordi de tydeligvis ikke kan se talent. De er ikke gode nok til deres jobs, fortalte Annika i sin brandtale.

Ingen vej tilbage

Og hun fortsatte med at prikke til mændene i branchen.

- Lige nu hvor Metoo vælter ind over det hele, så sidder der nogen, der er lidt bange, måske især mænd, der er bange for, hvad det har af konsekvenser for jer. Til jer, der har det sådan, velkommen i klubben, for den følelse kender jeg, sagde Annika.

- Der er ingen vej tilbage nu, lød det fra Annika, inden hun afsluttede med at minde om, at kunstnerne har et ansvar for at sætte fokus på forholdene i musikbranchen.

Det er ikke længe siden, at Sofie Linde fortalte om egne erfaringer i mediebranchen, og det gav genlyd i hele Danmark.