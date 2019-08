Kronprinsparret til Smukfest

Sidste år overraskede han festivalgæsterne på Smukfest ved at gå på scenen med Nephew, og igen i år skal kronprins Frederik have en bid af festivalen.

Se også: Smukfests rockchok: Frede på scenen!

Onsdag eftermiddag ankom kronprinsen nemlig sammen med kronprinsesse Mary og parrets to ældste børn, prins Christian og prinsesse Isabella, til festivalen i Skanderborg.

Den royale familie ankom til backstageområdet bag P3 Teltet, hvor de blandt andre blev budt velkommen af komiker Simon Jul.

Kronprinsen har i bogen 'Under Bjælken' fortalt, at han har en stor forkærlighed for musik, heriblandt Nephew, som han var på scenen med sidste år.

Festivalen i Skanderborg har i år 40 års jubilæum.