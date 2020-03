Lagt for had: - Jeg krummer tæer!

Langt fra alle seere er tilfredse med, hvordan de to værter klarede tjansen under Dansk Melodi Grand Prix

Værterne Hella Joof og Rasmus Bjerg kom på noget af en opgave, da de lørdag aften skulle stå i spidsen for Dansk Melodi Grand Prix, som blev afholdt i en tom sal.

Meldingen om, at der ikke måtte være publikum, fik de to værter og resten af holdet i Grand Prix'et først fredag formiddag, og derfor har de siden haft travlt med at lave diverse ændringer i showet.

Men langt fra alle seere synes, at de klarede den opgave til ug.

De sociale medier er nemlig blevet bestormet med kommentarer fra vrede seere, der synes, at værterne gjorde ondt værre.

'Kæmpe dårligt show. Elendige værter og kunstnere på scenen', skriver en.

'Hella Joof er ikke kommet over børne-tv stadiet', skrev en anden.

'Aldrig har jeg oplevet mere amatøragtige værter. Jeg krummer tæer', skriver en tredje, mens flere påpeger, at værterne brugte alt for lang tid på at sludre med musikpanelet.

Her er vinderen af Dansk Melodi Grand Prix

Tager det ikke ind

Den massive kritik tager Hella Joof og Rasmus Bjerg dog med et smil

- Jeg vil sige til dem: Hellere snak end tavshed, og det er lige før, at jeg har lyst til at sige: Så gør det selv. Kom selv og gør det selv. Jeg skal sidde på første række og klappe i så fald, sagde Hella Joof, da Ekstra Bladet mødte de to værter efter showet.

- Flere mente også, at det blev meget børnet. Hvad tænker I om det?

- Der er masser af børn, der ser Grand Prix. Og med disse ord... Jeg læser aldrig anmeldelser, så jeg behøver heller ikke at få dem læst op for mig. Jeg synes bare, vi skal være stolte af os selv. Hvis nogen synes, at det er børnet eller andet, så lad dem det. Børnet er for mig noget af det fineste, det kan være, og hvis der var for meget snak.. At snakke er det fineste, man kan gøre, siger Hella Joof og tilføjer:

- Det tager vi ikke bare i stiv arm, men i stiv alt muligt andet.

Skal optræde for tom arena: - Det er mega ærgerligt

- Hvordan var det at skulle ændre så meget i sidste øjeblik?

- Indenfor bizarre oplevelser, var det en god bizar oplevelse. Det var sjovt. Der var noget, man ikke fik. Men så måtte man digte det oppe i hovedet i stedet. Vi har prøvet det, der var værre. Det er billigt sluppet, siger Hella Joof med et grin.

- Vi har været i sindssygt gode hænder, og på nogle tidspunkter har vi også sagt, at det her måtte vi tage flyvende, fordi det nåede vi ikke at lære. Så må vi prøve at finde på noget. Vi er blevet guidet godt, og så kender vi jo hinanden godt. På et tidspunkt kiggede jeg bange over på dig, og så greb du (Rasmus Bjerg, red.) den. Vi har en god feeling med hinanden, siger Hella Joof videre.

Hella Joof tager kritikken med et smil. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

Glad og tilfreds

Også Gustav Lützhøft, der er talsmand og ledende redaktionschef for Dansk Melodi Grand Prix 2020, synes, at de to værter klarede det godt.

- Jeg synes, vi skylder de to værter et kæmpe tak for, at de lander et godt show. Det har været en udfordring for alle. Det har også været en udfordring for dem at skulle sadle om. Det må jeg sige. Jeg synes virkelig, de gjorde det godt, siger han til Ekstra Bladet.

- Der var nogen, der synes, der blev for meget snakkeklub. Hvad tænker du om det?

- Sådan er det altid med sådan noget. Det er smag og behag. Som Rasmus siger, så kom der fut i fejemøget, og jeg synes, det er rigtig godt klaret. Jeg synes, at vi skylder de to værter en stor tak.