Legendarisk dansk café skal rives ned

Den kendte café Kellerdirk skal rives ned for at gøre plads til en ny udvidelse af Aveny-T

Et stykke Frederiksberg-historie må lade livet for nye tiltag.

Det har man besluttet på teateret Aveny-T.

Den kendte café Kellerdirk, der har rødder langt tilbage på Frederiksberg, skal ikke længere være en del af Aveny-T. Caféen skal rives ned, så man kan få en ny tilbygning, der skal hjælpe teateret med at blive 'et kraftcenter for ungekulturen'. Det skriver Berlingske, der har været i kontakt med direktør Jon Stephensen.

Planerne har været længe undervejs, og nu har man endelig fået den finansiering, der skulle til for at gøre plads til den nye tilbygning.

Foto: Linda Johansen

Foto: Linda Johansen

Det er A.P. Møller Fonden og Frederiksberg Kommune, der har postet penge i projektet. Henholdsvis 10 og 15 millioner kroner er der indhentet for at gøre den nye bygning til en realitet.

Siden 1982 har caféen været stedet, hvor mange trofaste teatergængere har haft deres gang før og efter showet, men det er slut nu.

Jon Stephensen og borgmester Simon Aggesen fortæller til Berlingske, at de godt ved, det kan komme til at skære nogle af de trofaste cafégæster i hjertet, men han ser alligevel nye muligheder.

Foto: Linda Johansen

- Den bygning, hvor Kellerdrik holder til i dag, er ved at være træt. Jeg ved, at det nye kommer til at give noget godt tilbage til byen. Men vi er selvfølgelig meget opmærksomme på at lytte til og inddrage naboerne, siger Simon Aggesen, den nyligt valgte konservative borgmester i byen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra teaterdirektør Jon Stephensen, men han er ikke vendt tilbage.