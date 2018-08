Legendarisk komiker kommer til Danmark

Punchlines og knivskarpe observationer vil flyve igennem Royal Arena på Amager til oktober, når de to komikere Jon Stewart og Dave Chapelle indtager scenen.

De to herrer vil afholde et fælles standup-show, oplyser arrangøren Live Nation i en pressemeddelelse.

De to komikere startede med at arbejde sammen i 2017, da Jon Stewart uanmeldt dukkede op under et Dave Chappelle-show i Radio City Music Hall i New York.

Samarbejdet har kastet en del shows af sig i USA det sidste års tid. Nu er det så danskernes tur til at få rørt lattermusklen, når de to komikere vil underholde Royal Arena lørdag 13. oktober.

55-årige Jon Stewart har lavet standup siden 1980'erne, men er nu mest kendt for sin værtsrolle på 'The Daily Show', hvor han kommenterede den politiske situation i USA fra 1999 til 2015.

Dave Chapelle fik i starten af 00'erne stor succes med sit sketch-show 'Chapelle Show'. Han nåede at have showet i to sæsoner, før han valgte at forlade det.

I 2017 lavede Dave Chapelle en række standup-shows direkte til Netflix.

Billetter til Jon Stewart og Dave Chapelles show lørdag 13. oktober i Royal Arena bliver sat til salg fredag 31. august klokken 10 på Live Nations hjemmeside.

