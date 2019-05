Leonora: - Jeg begyndte at tude

TEL AVIV (Ekstra Bladet) Øjnene flød over på 20-årige Leonora Jepsen, da det sent torsdag aften lykkedes hende at skaffe sig selv og Danmark en plads i finalen ved Eurovision Song Contest 2019.

I dagene og timerne op til semifinalen var der stor tvivl om, hvorvidt det danske bidrag, 'Love is Forever', ville ryge ud på røv og albuer eller klare sig igennem til finalen.

Især for Leonora var det uhyggeligt nervepirrende at sidde der og vente på at få sin skæbne afgjort, men hun troede til det sidste på, at værterne ville råbe Danmark op som finalist.

- Jeg og ventede på det, men kunne ikke lige forstå, at det rent faktisk blev sagt, siger en tydeligt glad Leonora Jepsen.

Hurtigt forstod hun, at den var god nok!

- Man bliver bare vildt glad og lettet. Altså alting på sammen på samme tid. Gruppekrammet var det bedste i verden, siger Leonora Jepsen, der ikke kunne holde tårerne tilbage.

- Jeg begyndte at tude, og så skulle jeg op på scenen og videre, siger sangerinden, der er lettet over, at hun indfriede både sine egne og andres forventninger.

- Nu når man er i gang med alt det her, så er det jo det, der betyder aller mest i hele verden, mens man er hernede i hvertfald. Så det er jeg meget meget meget glad for, siger Leonora om det at være kommet i finalen.

- Når man kommer hjem er det noget flottere at være nået finalen end ikke at være nået finalen, ik, siger hun.

Fra i morgen går det løs med prøver igen, og lørdag aften står Leonora i finalen.

- Det glæder jeg mig til. Det glæder jeg mig meget til, understreger hun.

Ud over Danmark kvalificerede også Nordmakedonien, Holland, Albanien, Sverige, Norge, Rusland, Schweiz, Aserbajdsjan og Malta sig torsdag aften til finalen.

I alt er der 26 nationer med på lørdag. Ud over de ti, der blev fundet torsdag aften, er det de ti, der kvalificerede sig i tirsdagens semifinale. Det drejer sig om Grækenland, Hviderusland, Serbien, Cypern, Estland, Tjekkiet, Australien, Island, San Marino og Slovenien.

Som altid er de fem store nationer - Tyskland, Storbritannien, Frankrig, Italien og Spanien - direkte i finalen sammen med værtsnationen.