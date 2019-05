Leonoras mor chokerer: Tvivler på finaleplads

- Jeg tror, det kommer til at gå godt, men jeg er ikke sikker på, at de går videre, siger sangerindens mor

TEL AVIV (Ekstra Bladet): Det kan gå begge veje for Leonora Jepsen og Danmark ved Eurovision Song Contest i aften, når den anden semifinale skal afgøres i Israel.

Danmarks stiller op med sangen 'Love is Forever' og et meget stille, vuggende sceneshow med en stor stol og nuttede skyer i baggrunden.

- Man bliver ikke blown away af flammer og alt det der. Leonoras show er anderledes, siger hendes mor, Sanne Jepsen, der overværede gennemspilningen af showet onsdag aften, da juryen skulle stemme.

Hun er ikke overraskende stolt over, at hendes datter skal repræsentere Danmark, men en finaleplads er hun ikke sikker på, at det bliver til for Leonora og det danske hold.

Stolen vakler under Leonora

- Jeg tror, det kommer til at gå godt, men jeg er ikke sikker på, at de kommer til at gå videre. Folk i forskellige lande kan lide noget forskelligt, og så jeg tror, at der nogle favoritter, der stikker af, siger Sanne Jepsen til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Jeg håber det selvfølglig. Men det kan gå begge veje med den samme præstation. Det går rigtigt fint på scenen, så på den måde er det ude af deres hænder. Så faktisk er jeg ganske rolig, for jeg tror, at det kommer til at gå fint. Så må man sidde med nerverne, når der skal stemmes, siger hun.

Her er problemet med Leonoras sang

Sanne Jepsen tror ikke, at hendes datter bliver påvirket af det pres, der på mange måder hviler på hende i aften.

- Jeg er selv uddannet sanger, og man ved aldrig, hvordan ens nerver reagerer, før man står i det. Det eneste måde, man kan øve sig på, er at blive bragt i de her situationer. Og jeg ved ikke, om det gør en forskel for hende, at der sidder så mange og ser med. Det håber jeg ikke, og jeg tror, at hun kommer til at tage det cool, siger hun.

Showet sendes direkte på DR1 fra klokken 21 og kan også følges her på ekstrabladet.dk. Omkring klokken 23 ved vi, om Leonora er i lørdagens finale eller på vej hjem.