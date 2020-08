Linde kritiserer Joy: 'Forkert'

Sofie Lindes kritik ved Zulu Comedy Galla i sidste uge når nu kulturminister Joy Mogensens bord.

Kulturministeren vil nemlig bede DR og TV2 om at forklare, hvordan de aflønner henholdsvis mandlige og kvindelige værter.

Det skriver Joy Mogensen på sin Facebook-side, hvor hun også takker Sofie Linde for inspirationen.

Kritik fra scenen

Kulturministerens initiativ kommer, efter at Sofie Linde i sidste uge kritiserede TV2 for ikke at give hende nok i løn for at være vært på tv-programmet 'X Factor'.

Det skete fra scenen under Zulu Comedy Galla 2020, hvor Sofie Linde var vært.

Ifølge Sofie Linde bad hun om at få halvdelen af, hvad programmets dommer, Thomas Blachmann, får i løn.

Det blev imidlertid afvist.

TV2's programdirektør Lotte Lindegaard kan dog ikke genkende Sofie Lindes billede af lønforhandlingerne på TV2.

Til Ekstra Bladet sender Sofie Linde et skriftligt svar på ministerens opslag:

'Det er dejligt, at en politiker ønsker at tage del i denne debat. Det er dog, efter min mening, et forkert sted at starte udelukkende at bede om en redegørelse for lønningerne på Danmarks Radio og TV2.'

'Jeg vil mene at Joy bør starte med at se nærmere på de statistikker, som har ligget under vores næser i mange år, og som påviser, at kvinder, som udgangspunkt, tjener mindre end mænd i Danmark. Statistikker, som vores politikere ikke har prioriteret at gøre noget ved rent politisk.'

'At der ikke er ligestilling mellem mænd og kvinder er et samfundsproblem, som i øvrigt strækker sig længere ud end blot ligeløn - så jeg synes også, at hun har en forpligtigelse til at bruge sin indflydelse som politiker til at få dette momentum til at handle om ALLE kvinder - i alle brancher,' lyder det fra Linde.

