Lorte-alarm på Smukfest: - Det fosser ud på pladsen

Et kloakrør er sprunget på Smukfest, og det skaber lige nu udfordringer på festivalpladsen

Smukfest har lige nu store udfordringer med... Ja, lort.

Et kloakrør er nemlig sprunget nær Bøgescenerne på festivalpladsen, og det betyder, at der lige nu flyder ud med afføring.

Derfor er området omkring de to toiletvogne og pissorer, hvor kloakrøret er sprunget, lige nu spærret, og festivalgæster bliver bedt om at gå uden om, så de ikke kommer i karambolage med efterladenskaber fra toiletterne.

- Vagterne viftede os væk, fordi der var et kloakrør, der var sprunget. Det fosser ud på pladsen med indhold fra toilettet på de stier, gæsterne går på, hvor der ligger flis, siger Ekstra Bladets mand på stedet.

Vagterne guider festivalgæsterne i en anden retning. Foto: Ekstra Bladet

Derfor måtte mange festivalgæster vende pænt om og søge mod et nærliggende toilet for at træde af på naturens vegne.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Smukfest.