Lovede gæster en luksusfestival: Skandale-arrangør prøver igen

Han er kendt som rapperen, der storhittede med nummeret 'Always on time', men intet var 'on time', da Ja Rule sammen med den dømte svindler Billy McFarland arrangerede den katastroferamte musikfestival 'Fyre Festival'.

Metoderne til at indsamle penge til festivalen kostede blandt andet Billy McFarland en seksårig fængselsstraf, men Ja Rule har ikke mistet modet.

- Midt i kaos er der muligheder. Jeg arbejder på en masse nye ting, sagde han til det amerikanske medie TMZ. Én af de muligheder er ifølge hovedpersonen selv at 'skabe den mest ikoniske musikfestival'.

Nogenlunde samme ordlyd hørte man, da rapperen omtalte 'Fyre Festival', som han stadigvæk kalder 'den mest ikoniske festival, der aldrig fandt sted'.

Har man set Netflix' dokumentarfilm 'Fyre', så er man klar over, at 'katastrofalefestival' i det tilfælde rammer bedre end 'ikonisk'.

Ja Rule har endnu ikke løftet sløret for de konkrete planer for den kommende festival, men man kan håbe, at gæsterne denne gang får, hvad de betaler for.

