Mads Mikkelsen: Så er jeg da fri for at høre på min storebror

Brødrene Dittmann Mikkelsen havde ikke skuespil som deres mest åbenlyse karrierevej som drenge på Nørrebro. Alligevel er de prisbelønnede skuespillere – i lange baner for nu at sige det, som det er – og i går var det Mads Mikkelsen, der modtag Lauritzen-prisen på en kvart million kr.

– I vores hjem hørte vores far ’Radioteatret’, og både Lars og jeg lyttede til de fortællinger og efterlignede stemmerne. Selv i dag kan vi huske stemmerne, griner Mads Mikkelsen og indrømmer samtidig, at han for adskillige år gjorde op med sig selv, at teatret ikke er ’hans scene’.

– Hvis man er uheldig og får et kedeligt manuskript, som publikum gaber over, skal man alligevel spille forestillingen 90 gange. Det orker jeg ikke. Derfor valgte jeg tidligt film, og var så heldig at lave ’Pusher’ med Nicolas Winding Refn.

Foto. Tariq Mikkel Khan

Og siden er det gået slag i slag – både ude og hjemme – Alt fra ’James Bond’, ’Star Wars’ og ’Hannibal’ til ’De grønne slagtere’ og ’Jagten’ og ’Mænd og høns’.

– Det er fantastisk at få denne pris. Jeg er beæret, rørt og taknemmelig. Og så er jeg da også fri for at høre på min storebror, erklærer han med et blink i øjet.

Lars Mikkelsen fik Lauritzen-prisen i 2002, og direkte adspurgt konstaterer han bramfrit, at det ’fandme er fortjent, at Mads får den pris’.

Ingen af brødrene mangler priser. Mildt sagt. Lars har fået den store Reumert-pris, som er en teaterpris, og Mads har bl.a. fået Cannes-festivalens pris som bedste mandlige skuespiller.

– Der er ikke nogen rolle, jeg drømmer om at spille. Jeg har ingen Shakespeare i maven, men der er da mennesker, jeg gerne ville arbejde sammen med. Robert De Niro f.eks. og Martin Scorsese. Og så Bruce Lee tilføjer han med et grin, fordi det selvfølgelig er en joke.

I øjeblikket kører ’Rejseholdet’ på DR1, og både i lørdags og på lørdag kan vi se brødrene – om ikke over for hinanden så dog i samme serie. Det var første gang de to gutter mødtes på tv.

Foto: Tariq Mikkel Khan

– Jeg vil faktisk også gerne spille noget mere sammen med Lars. Det var jo planlagt, at vi skulle spille sammen i’Salvation’, men Lars meldte fra, så vi må bare prøve en anden gang. Jeg er såmænd villig til at spille på teater, hvis det er det, der er nødvendigt for at spille sammen med ham, fastslår Mads.

I år og i begyndelsen af næste år har han premiere på tre film: ’Arctic’, ’The Eternity’s Gate’ samt ’Polar’. Om eller hvornår disse film kommer til Danmark, vides ikke.

The Square viste vejen

Foto: Tariq Mikkel Khan

Claes Bang, der efter eget udsagn fik en fatal fiasko i ’Vild med dans’, fejrer til gengæld sande triumfer i resten af verden, siden succesen med ’The Square’, hvor han blev tildelt The European Film Award. Og i går blev det så til Lauritzens Wauw-pris på 30.000 kr.

– Jeg er lykkelig. Ikke bare over denne pris, som er en ære, men også over, at jeg bliver kontaktet fra nær og fjern med tilbud. I år har jeg lavet fire film. Det er helt vildt. Men efter mange år i branchen ved jeg, at man må smede, mens jernet er varm. Popularitetsbølgen kan hurtigt vende, griner han.

Inge Sofie Skovbo fik også 250.000 kr.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Lauritzen Fonden uddelte otte priser i går. Og ud over Mads Mikkelsen fik også den 65-årige skuespiller, Inge Sofie Skovbo, en kvart mio. kr. Herefter kom Claes Bang med 30.000 kr. De to unge skuespillere Asta August og Diluckshan Jeyaratnam fik ’Believe in you-prisen’ på hver 20.000 kr. Visionsprisen på 100.000 kr gik til Dramafronten. Ungeprisen på 50.000 kr. til Det lille Teater og Backstageprisen på 50.000 kr til Søren Møller på Fredericia Teater.