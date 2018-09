Mascha Vang flytter til klamydia-hovedstad: Det er ikke min skyld

Det er et tilfældigt sammenfald, at Kolding lider under ubehandlet klamydia, og Mascha Vang nu skal bo i byen

Kolding er de sidste dage blevet kendt for, at byen har overtaget den lidt flatterende titel, som Danmarks klamydia-by nummer 1.

Nu kan byen bryste sig af noget finere, nemlig at blogger og forretningskvinde Mascha Vang snart flytter til trekantområdet.

- Det er altså ikke min skyld, at byen er blevet klamydia-hovedstad, fortæller Mascha Vang på den røde løber i forbindelse med 'The Voice '18' i Tivoli.

Hun frygter dog ikke den invasion af ubehandlet klamydia, som hersker blandt Koldings unge.

- Jeg tænker, at jeg umiddelbart ikke kommer til at have noget med det at gøre, for jeg har jo Troels til at redde mig fra sygdommen, fortæller hun og henviser til kæresten Troels Krohn Dehli, som hun flytter sammen med i Kolding.

Sommerhus eller hotel

Selvom at Mascha skifter postnummer og rykker teltpælene til det jyske, så er det ikke ensbetydende med, at det er et endegyldigt farvel til København, da hun stadig vil have arbejdsbase i hovedstaden.

Det har fået bloggeren til at tænke i alternative løsninger, så hun ikke hele tiden skal pendle mellem Kolding og København.

- Jeg overvejer at købe et sommerhus herovre, måske endda i Dragør. Ellers finder jeg et hotel, som jeg finder hyggeligt og hjemligt, og så har jeg base der, forklarer Mascha.

