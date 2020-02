Masser af ledige pladser til popbrag

Lørdag aften afholdes børnenes MGP i Royal Arena i København, og man skal være hurtig, hvis man gerne vil have en plads i salen, når de otte numre bliver fremført og vinderen kåres. Der er tæt på udsolgt i arenaen til showet, der sendes på DR klokken 20.

Se også: DR-besparelser rammer børnenes MGP

Helt på samme måde forholder det sig ikke, når det kommer til de voksnes Grand Prix, der finder sted i Royal Arena lørdag 7. marts.

Et hurtigt kig hos billetudbyderen afslører, at der ledige pladser i langt de fleste blokke i arenaen.

Helt præcis er det stadig muligt at sikre sig en plads til Dansk Melodi Grand Prix 2020 i 35 ud af de 43 blokke, som Royal Arena er delt ind i til popfesten. Med andre ord er der kun udsolgt i otte blokke.

Det tager Gustav Lützhøft, der er ledende chefredaktør for Dansk Melodi Grand Prix, dog helt roligt.

- Der er solgt flere billetter nu, end vi har gjort på samme tidspunkt de seneste år. Så vi er faktisk godt tilfredse, siger han til Ekstra Bladet.

Det er første gang siden 2011, at musikkonkurrencen skal afgøres i hovedstadsområdet, og det kan desuden have betydning for billetsalget, fortæller Grand Prix-chefen.

- Vi ved, at Københavnerne typisk køber billetter til koncerter og events tættere på arrangementet end folk andre steder i landet. Vi er helt rolige ved billetsalget til Dansk Melodi Grand Prix, og det vil ikke undre mig, om der kommer endnu flere, end der allerede er i forvejen. Det skal nok blive en stor fest, lover Gustav Lützhøft

Se også: Stor overraskelse: Her er værterne ved Dansk Melodi Grand Prix

Det er, som Ekstra Bladet tidligere har skrevet, Hella Joof og Rasmus Bjerg, der skal være værter på årets Grand Prix, og for første gang i rigtig mange år vil der være livemusik, når de ti sange skal konkurrere om en billet til Eurovision Song Contest, der i år afgøres i Rotterdam i Holland.

DR har hyret 'Vild med dans'-bandet The Antonelli Orchestra til at spille ved popbraget.

Se også: Kæmpe ændring i Dansk Melodi Grand Prix

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Følger coronasituationen nøje

Det første danske tilfælde af coronavirus betyder naturligvis, at DR er ekstra oppe på mærkerne.

To lørdag i træk er de værter ved arrangementer, der samler tusindvis af mennesker i Royal Arena.

- Vi følger som altid sundhedsmyndighedernes vejledninger. Vi er meget opmærksomme og følger situationen nøje. Men på nuværende tidspunkt er der ikke grund til at lave nogle ændringer i vores MGP- og Grand Prix-planer, siger Gustav Lützhøft og fortsætter.

- Vi holder os opdateret og tager vores forholdsregler, siger han.