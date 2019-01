Megastjerner hovednavn på dansk festival

Hovednavnet på Tinderbox 2019 blev afsløret torsdag, og her er tale om den amerikanske dj-duo The Chainsmokers.

'Closer'-hitmagerne er dermed det seneste skud på stammen for Odense-festivalen, som i forvejen tæller navne som Swedish House Mafia, A$AP Rocky og Macklemore.

- Succesduoens danske festivaldebut bliver uden tvivl en fest i verdensklasse. Det kan nærmest ikke overdrives, hvor store The Chainsmokers er lige nu. Vi har meget store forventninger til The Chainsmokers, der ikke bare kommer med masser af højaktuelle monsterhits, men også et virkelig festligt og medrivende show, siger talsmand for Tinderbox John Fogde til fyens.dk.

Foruden The Chainsmokers offentliggjorde festivalen også danske Gnags, den amerikanske stjerne Sheryl Crowe samt britiske Skunk Anansie.

Afspilninger i milliardvis

Og talsmanden har fat i noget. Kigger man på Youtube, vil man se, at The Chainsmokers mildt sagt er populære.

Tophittet 'Closer' er blevet vist ikke mindre end 2,2 milliarder gange, hvilket er skarpt forfulgt af 'Something like this', som med 1,5 millarder visninger også må siges at lægge ganske pænt til. Det er altså lidt af et verdensnavn, som besøger Tusindaarsskoven i Odense til sommer.

Duon består af amerikanerne Andrew Taggart og Alex Pall, som på få år formået at kæmpe sig hele vejen til tops på den internationale house-scene.

Artiklen fortsætter under billedet ...



Andrew Taggart (tv) og Alex Pall (th) er personerne bag The Chainsmokers. Foto: Owen Sweeney/AP

- The Chainsmokers debuterede i 2014 med sangen "#Selfie", og på mindre end fem år er duoen blevet det største amerikanske EDM-navn nogensinde, siger John Fogde til fyens.dk.

Tinderbox løber af stablen 27. juni til 29. juni.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Tinderbox' talsmand John Fogde.